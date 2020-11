«Die Angst ist gross»: Der Präsident des Gewerbeverbands fordert ein zweites Massnahmenpaket

Ich möchte die Zusammenarbeit mit Economiesuisse und dem Arbeitgeberverband stärken. Es ist im Interesse der Wirtschaft und des Landes, dass sich die drei Dachverbände der Wirtschaft auf Gemeinsamkeiten konzentrieren statt auf Differenzen. In 80 Prozent der Fälle sollten wir auf einer Linie sein. Persönlich verstehe ich mich gut mit Christoph Mäder und Valentin Vogt, den Präsidenten von Economiesuisse und Arbeitgeberverband. Diese Komponente ist nicht zu unterschätzen.

Was wollen Sie noch erreichen?

Fabio Regazzi: Als erstes ist es wichtig, dass wir zusammen alle Themen auf den Tisch bringen und priorisieren, in denen der Schuh drückt. Ich will Teamarbeit leisten und die internen Organe wie Vorstand und Gewerbekammer stark mit einbeziehen.

Der Initiativtext ist schwammig und unpräzis formuliert. Er spricht nicht von «Konzernen», sondern von «Unternehmen». Unser Unternehmen kauft Rohstoffe wie Aluminium im Ausland. Gibt es in dieser Lieferkette Probleme, könnte das auch meine Firma betreffen.

Bigler schrieb, die Economiesuisse-Vertreter sässen in klimatisierten Büros, verbrächten die Zeit mit Golfspiel und wagten sich nicht zum Volk. Was sagen Sie dazu?

Ihr Vorgänger griff kaum ein. Werden Sie das auch so handhaben?

Ich bin zuversichtlich. Wichtig ist, dass wir jetzt in der Krise unsere Themen einbringen können. Das ist nicht der Zeitpunkt für Personaldiskussionen.

Bigler ist also ein Direktor auf Bewährung?

Herr Bigler ist, wie bis zu meiner Wahl, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Der SGV soll sich aber auf die Themen seiner Mitglieder fokussieren.

Wo wollen Sie noch Akzente setzen?

Mir liegt die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern am Herzen. Sie gehört zu unserem System. Es ist wichtig, dass wir die Gespräche auf Augenhöhe verstärken und Kompromisse suchen. Wir wollen diesen schweizerischen Wert leben.

Beim Rahmenabkommen gab es einen Kompromiss zwischen Gewerbeverband und Gewerkschaften. Sie unterbreiteten dem Bundesrat eine Lösung für den Lohnschutz.

Das ist ein Paradebeispiel.

Bei der beruflichen Vorsorge haben Arbeitgeber und Gewerkschaften eine Lösung gefunden. Der Gewerbeverband scherte aus. Wie sehen Sie die Situation?

Dieser Kompromiss gefällt mir nicht. Wichtige Wirtschaftsverbände tragen ihn nicht mit, bei den bürgerlichen Parteien gibt es grosse Widerstände. Das hat vor allem mit dem Umlageverfahren zu tun, das auch in der zweiten Säule eingeführt werden soll. Das Parlament wird hier Korrekturen anbringen müssen.

Die Coronakrise überdeckt alles. Was kann der Gewerbeverband tun?

Wir müssen helfen. Als Vertreter der KMU decken wir fast 90 Prozent der Unternehmen ab. Es ist deshalb eminent wichtig, dass wir am runden Tisch sitzen, wenn es um Massnahmen für die Wirtschaft geht. Lassen wir die Unternehmen im Stich, kommen enorm hohe Kosten auf uns zu. Am meisten Sorgen bereitet mir die Ungewissheit. Wäre klar, dass die Krise im Frühling zu Ende ist, sähen wir das Licht am Ende des Tunnels. Das ist aber nicht der Fall, und das ist Gift für die Wirtschaft.