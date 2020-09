Die Abstimmung in Grafiken erklärt: Kampfjet, Begrenzungsinitiative, Jagd, Kinderabzüge und Vaterschaftsurlaub

Die Schweizer Bevölkerung setzte heute ein sehr klares Zeichen für die Weiterführung des bilateralen Weges zwischen der Schweiz und der EU. Die Begrenzungsinitiative der SVP ist mit vier Ausnahmen in allen Kantonen abgelehnt worden und scheiterte somit sowohl am Ständemehr wie auch beim Stimmvolk, das die Vorlage mit 61.7 Prozent Nein-Stimmen ablehnte.

Vaterschaftsurlaub

In der Schweiz können Väter künftig innerhalb von sechs Monaten ab Geburt eines Kindes zwei Wochen bezahlten Urlaub beziehen. Das entsprechende Bundesgesetz ist mit 60.3 Prozent klar angenommen worden und tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Die Vorlage wurde in der Westschweiz und in den städtischen Kantonen klar angenommen, in der Ost- und Zentralschweiz wurde die Vorlage abgelehnt.