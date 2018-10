Der Swiss-Pilot, der seinem Ärger über Verspätungen am Flughafen Zürich kürzlich freien Lauf liess, sorgte schweizweit für Schlagzeilen. Die laute Kritik des Kapitäns, die diese Zeitung publik machte, ist symptomatisch für die komplexe Situation, mit dem der Schweizer Landesflughafen zunehmend zu kämpfen hat.

Das Problem: Die Lust aufs Reisen wächst weltweit. Einerseits expandieren Billigairlines wie Ryanair, Easyjet oder Wizz Air auf der Kurzstrecke. Andererseits wird die Mittelschicht, die sich Flüge leisten kann, weltweit grösser, was zu einem Ausbau des Angebots auf der Langstrecke führt. Die Nachfrage nach Flügen wächst derart rasant, dass die Infrastruktur an den Flughäfen – so auch in Zürich – nicht mehr mithalten kann. Laut aktuellen Prognosen dürfte die heutige Passagierzahl in Kloten von 29 auf 50 Millionen bis ins Jahr 2040 ansteigen.