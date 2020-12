«Deutliche Wirkung» bei Flächentests in Graubünden – BAG will «noch näher analysieren»

Die Resultate lassen aufhorchen: Der Kanton Graubünden veröffentlichte am Dienstag Daten zu den Flächen- und Nachtests, welche vom 11. bis 18. Dezember durchgeführt wurden. Zusammen mit dem Gastro-Lockdown reduzierte sich die Anzahl Neuinfizierter im Vergleich zur Vorwoche um 73 Prozent. Die Teststrategie habe eine «deutliche Wirkung» gezeigt, schreibt der Kanton.

Insgesamt wurden 17'242 Tests durchgeführt, wobei 192 Infizierte identifiziert und isoliert werden konnten. In den Flächentests vom 11. bis zum 13. Dezember zeigte sich zudem, dass in sechs Gemeinden in Südbünden eine überdurchschnittliche Positivtätsrate herrschte. Deshalb wurden dort Nachtestungen organisiert, wobei weitere positive Fälle gefunden wurden.

Durch die grossangelegten Tests konnten also zahlreiche Personen gefunden und isoliert werden, die das Virus unerkannt in sich trugen. Die Tests fanden alle auf freiwilliger Basis statt – insgesamt liessen sich 51,5 Prozent der Bewohner der betroffenen Gemeinden testen.

Viele positive Reaktionen

Die Reaktionen auf die Ergebnisse der Flächen- und Nachtests fielen äusserst positiv aus.