Dass dieses Jahr mehr Menschen in der Schweiz an Masern erkranken, hängt mit der globalen Situation zusammen: Zuletzt gab es weltweit wieder mehr Masernfälle. Zu grossen Ausbrüchen kam es zum Beispiel auf den Philippinen und in der Ukraine. Das wirke sich auch auf die Schweiz aus, sagt Mark Witschi, Arzt und Leiter der Sektion Impfempfehlungen beim Bundesamt für Gesundheit (BAG): «Wir wissen von mehreren Fällen, in denen sich Personen in den Ferien oder auf Geschäftsreisen mit Masern ansteckten und die Krankheit in die Schweiz importierten.»

Allerdings: Auch wenn die Masernfälle im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen haben, sind sie weit entfernt von früheren Höchstzahlen. In manchen Epidemiejahren nach dem Jahr 2000 stieg die Zahl laut BAG auf über 2000 Erkrankte. Dass es dieses Jahr nicht so viele sind, sei auch der Masern-Impfung zu verdanken, heisst es beim BAG. Mark Witschi sagt: «Hätten wir heute eine so tiefe Impfrate wie noch vor 20 Jahren, hätten wir wohl tausende Fälle dieses Jahr.»