Schaltgetrieben oder doch ein Automatik-Fahrzeug? Jeder der Autofahren lernen will, wird mit dieser Frage konfrontiert. Sie zu beantworten, macht den meisten aber keine Schwierigkeiten. Sie legen die Prüfung mit einem Auto mit Schaltgetriebe ab und haben damit einen Fahrausweis in der Tasche, mit dem sie auch am Steuer eines Automatik-Fahrzeugs sitzen dürfen. Umgekehrt wäre dies nicht der Fall.