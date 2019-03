Der 1. April 1944 war ein Samstag. Der Samstag war auch während des Kriegs Markttag in Schaffhausen . Und so waren vielleicht mehr Leute unterwegs als sonst, als kurz vor 11 Uhr die Bomben amerikanischer Flugzeuge auf Schaffhausen fielen. Die Sirenen hatten pflichtgemäss Luftalarm verkündet, aber die Schweizer Bevölkerung nahm es nach bald fünf Jahren Krieg damit nicht mehr so genau. Kaum jemand suchte die Luftschutzkeller auf. Überflüge alliierter Maschinen waren häufig, an eine Gefahr dachte man dabei nicht.

Diesmal war es anders. 47 Maschinen des 14. Geschwaders (Combat Wing) der 2nd Air-Divi sion, die zur 8. USAAF-Luftflotte gehörte, tauchten über Schaff hausen auf. Um 10.15 begannen sie einen ersten Angriff, brachen ihn aber wegen eines Defekts an der Führungsmaschine ab.

Nach einer Schlaufe flogen schliesslich 15 B-24-Liberator-Bomber der 44. Bombergruppe zurück und warfen 13,3 Tonnen Brand- und 23,3 Tonnen Sprengbomben aufs Schaffhauser Stadtzentrum. Sie töteten 40 Menschen, verletzten 120, davon 37 schwer, und lösten 50 Grossbrände aus. Die Schäden waren beträchtlich.