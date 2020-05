Der Ständerat kehrt zum normalen Abstimmungsprozedere zurück

(wap) Wie das Ratsbüro am Freitag mitteilt, konnte die Abstimmungsanlage im provisorischen Sitzungssaal in den Ausstellungshallen der Bernexpo so ergänzt werden, dass ein Bildschirm das Stimmverhalten der einzelnen Ratsmitglieder abbildet. In der letzten Session - der Coronasondersession im Mai - war das Reglement des Ständerats dahingehend abgeändert worden, dass die einzelnen Parlamentarier beim Abstimmen aufstehen müssen, um sehen zu können, wer wie stimmt. Mit dem Bildschirm werde dies in der kommenden, ordentlichen Sommersession im Juni nun nicht mehr nötig sein, schreibt das Ratsbüro.