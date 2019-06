In den Ausbauschritt 2019 hat der Nationalrat im März sechs Projekte aufgenommen, die jetzt auch im Ständerat zur Debatte stehen. Das grösste ist mit 2.083 Milliarden die zweite Gotthardröhre. Hier fiel der Grundsatzentscheid 2016 in einer Volksabstimmung. Mit dem Ausbauschritt 2019 wird lediglich der so genannte Verpflichtungskredit bewilligt. Daneben übernahm er die vom Bundesrat vorgeschlagenen Projekte Bypass Luzern , Kapazitätserweiterung Crissier VD und die Umfahrung von Le Locle NE .

Während der Frühlingsession nahm eine Mitte-Rechts-Mehrheit des Nationalrats drei weitere Projekte in den Planungshorizont auf: die Lückenschliessung der Zürcher Oberland-Autobahn, die Bodensee-Thurtal-Strasse im Thurgau und der Muggenbergtunnel in Basel-Landschaft. Diese Entscheidung sorgte nicht nur bei Rot-Grün, sondern auch darüber hinaus für Kopfschütteln.

Das Problem: Die Planung der drei genannten Projekte ist noch nicht genügend fortgeschritten, dass deren Kostenseriös eingeschätzt werden könnten. Hastig musste die zuständige Verkehrskommission eine Lösung finden. Bei der zweiten Debatte in der Frühlingssession entschied sich das Parlament dann, die drei Projekte zwar im verabschiedeten Bundesbeschluss zu lassen – eine rückwirkende Streichung hätte gegen das Parlamentsrecht verstossen . Über ihrekonkrete Finanzierung soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Wie geht es jetzt weiter?

Am Donnerstagvormittag entscheidet der Ständerat über den Ausbauschritt 2019 sowie das Geld für die bestehenden Autobahnen. Weicht sein Beschluss von demjenigen des Nationalrats ab, so muss sich die grosse Kammer am übernächsten Mittwoch 19. Juli erneut mit dem Geschäft befassen. Sollte sich der Nationalrat nicht der ständerätlichen Vorlage anschliessen, ist die Einigungskonferenz der beiden Räte am Zug.

Und wo soll in Zukunft noch ausgebaut werden?

Die mit dem Ausbauschritt 2019 geplanten Investitionen ins Autobahnnetz sind Teil einer längerfristigen Planung des Bundesrates. Mit dem regelmässig aktualisierten «Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen» (STEP) will er mit gezielten Kapazitätenserweiterungen «die Funktionsfähigkeit des Nationalstrassennetzes» aufrecht erhalten. Das 2018 vom Bundesrat verabschiedete, aktuelle STEP sieht Investitionen von insgesamt 29,8 Milliarden Franken vor. Davon sollen bis 2030 16 Vorhaben in der Gesamthöhe von 14,8 Milliarden Franken in Angriff genommen werden. Welche das sind, zeigt die folgende Karte.