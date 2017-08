Heute Dienstag meist sonnig. Temperatur am Nachmittag um 30 Grad. Nullgradgrenze um 4200 Meter. In den Bergen schwacher West- bis Nordwestwind. Im Flachland tagsüber schwache Bise.

Morgen Mittwoch am Vormittag nochmals meist sonnig. Am Nachmittag vor allem über den Bergen teils grössere Quellwolken und einige Hitzegewitter, am Abend und in der Nacht stellenweise auch im Flachland Schauer oder Gewitter. Um 31 Grad.



Am Donnerstag vor allem gegen Osten hin zunächst noch föhnige Aufhellungen. Sonst aus Westen Bewölkungszunahme und vor allem in der zweiten Tageshälfte aufkommende und intensivierende Regenschauer, anfangs auch Gewitter. Um 24 Grad.