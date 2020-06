Der Sommer ist zurück: Diese Woche wird es über dreissig Grad heiss

(gb.) Die Hitzewelle kommt zaghaft, aber sie kommt. Für Anfang dieser Woche meldet das Bundesamt für Meteorologie Temperaturen von bis zu 25 Grad im Mittelland. Der Himmel ist vielerorts noch wolkenverhangen. Gar Regen ist stellenweise nicht ausgeschlossen.

Die Bise, die die Temperaturen bis Mitte der Woche noch unter dreissig Grad hält, verschwindet aber auf das Wochenende hin. Am Freitag soll es etwa in Basel und im Wallis bis zu 32 Grad heiss werden. In Zürich, Bern und Luzern werden Tageshöchstwerte von bis zu 29 Grad erwartet.