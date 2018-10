Wie MeteoNews mitteilt, war der September 2018 viel zu warm. Die Abweichung bei den betrachteten Stationen betrug dabei zwischen 1,8 Grad in La Chaux-de-Fonds und Samedan und 3,5 Grad in Sitten. In Sitten konnte sogar der wärmste September seit Messbeginn registriert werden. Dasselbe gilt für Genf. Bei den übrigen Stationen reiht sich der Monat zumeist unter die 10 wärmsten September ein. Die höchste Temperatur des Monats konnte übrigens am 12.9. mit 31,4 Grad in Genf gemessen werden.