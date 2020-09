Der russische Oligarch Vekselberg kämpft um sein Postkonto: Verhandlung um eine Einigung ist gescheitert

Darum geht es:

Der russische Oligarch Viktor Vekselberg, der einen Wohnsitz in Zug hat, wurde vor zwei Jahren von der US-Regierung unter Donald Trump auf eine Sanktionsliste gesetzt. Grund dafür sind Vekselbergs Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Schweizer Banken haben sofort Vekselbergs Konten eingefroren. Dazu gehört auch Postfinance, bei der er ein Privatkonto hat. Dagegen wehrt sich Vekselberg jetzt vor dem Berner Handelsgericht.

Darum ist es wichtig:

Es geht um eine Grundsatzfrage. Darf eine Schweizer Staatsbank mit Verweis auf US-Sanktionen einen Kunden vor die Tür stellen oder verbietet das ihr Grundversorgungsauftrag?

Was bisher geschah:

Vekselberg hat allen Banken mit Klagen gedroht. Gegen Credit Suisse und UBS wurde er bisher aber nicht aktiv. Am Zürcher Handelsgericht ist eine Klage gegen Julius Bär hängig. Gegen Postfinance hat Vekselberg die besten Erfolgsaussichten, weil die Bank dem Staat gehört.

Warum hat Vekselberg überhaupt ein Postkonto?

Gemäss seinem Anwalt braucht Vekselberg das Postkonto nur für seinen Lebensunterhalt in der Schweiz: Miete, Krankenkasse, Haushaltsabgaben und Steuern. Abgesehen von den Steuern gehe es «nicht um horrend hohe Beträge». Der Oligarch eröffnete das Postkonto erst, nachdem sich die anderen Schweizer Banken von ihm getrennt hatten. Schon nach fünf Tagen schloss es Postfinance aber wieder.

Was Vekselberg der Postfinance vorwirft:

Er brauche sein Postkonto als normaler Einwohner und habe deshalb ein Anrecht darauf. Er wickle darüber keine Geschäftstransaktionen ab. Es gehe in diesem Fall nicht wie früher beim Schweizer Schwarzgeld darum, ausländisches Recht zu umgehen. Das US-Recht verbiete ihm ein privates Konto nicht.

Warum Postfinance den reichen Kunden nicht will:

Für die kleine Bank sei das Risiko, plötzlich in den Fokus der USA zu geraten, zu gross. Die Postfiance könne nicht überprüfen, woher das Geld komme. Deshalb drohe ein schwerwiegender Reputationsschaden für die Bank. Sie würde schon jetzt auf «schwachen Beinen» stehen, wie man an den Geschäftszahlen sehen könne.

Illegale Pornografie hat eine Gemeinsamkeit zu einer signifikanten Transaktion:

Beide kann man nicht definieren, aber man erkennt sie, wenn man sie sieht. Diese Aussage macht Vekselbergs Anwalt. Er meint, dass die Bank sofort erkenne, dass Vekselberg keine Geschäftstransaktion mache, wenn er etwa seine Arztrechnung bezahle. Die Anwältin von Postfinance entgegnet, dass die Bank die Herkunft nicht überprüfen könne. Wo war das Geld früher? Wie wurde es erwirtschaftet?

Warum Vekselberg nicht vor Gericht erscheint:

Ursprünglich kündigte er seinen Auftritt an, sagte ihn dann aber wieder ab. Sein Sprecher nennt auf Anfrage dieser Zeitung die Covid-19-Bestimmungen als Grund. Vekselberg habe sich vergangene Woche in Gebieten aufgehalten, die auf der Risikoliste des Bundes stehen. Deshalb hätte er nach seiner Einreise in der Schweiz in Quarantäne müssen.

Warum kein Kompromiss erzielt wird:

Die Richter schlagen den Parteien vor, eine Einigung zu finden. Vekselberg wäre bereit, ein Postkonto mit Restriktionen anzunehmen. Denkbar wäre zum Beispiel ein Privatkonto, das er nur für Inlandzahlungen verwenden könnte. Für Postfinance kommt das aber nicht in Frage. Der Aufwand und das Risiko wären zu gross, findet die Bank. Die Einigungsverhandlungen scheitern schon nach wenigen Minuten.

Wie es nun weiter geht:

Die Parteien haben sich geeinigt, dass der Rest des Verfahrens schriftlich geführt wird. Bis Ende Oktober haben sie Zeit, ihre Schlussvorträge abzugeben. Der Gerichtsvorsitzende kündigt ein Urteil bis Ende Jahr an.