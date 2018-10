Das "The Restaurant" im "The Dolder Grand" in Zürich erhält einen GaultMillau-Punkt mehr: Mit 19 Punkten zeichnet der Gastronomie-Führer Heiko Nieder auch als Koch des Jahres 2019 aus.

Nieder sei der Mann "mit der grossen Pinzette", halten die GaultMillau-Kritiker fest. "Er verblüfft, begeistert, überlässt nichts dem Zufall." Seine Gerichte seien auf Anhieb zu erkennen.

Nieder wird als Mann mit der Pinzette gehandelt, weil seine Kreationen so filigran sind, dass die einzelnen Bestandteile manchmal mit der Pinzette auf dem Teller platziert werden müssen. «Ich will meine Gäste vom Alltag ablenken. Sie sollen für ein paar Stunden abtauchen in meine Welt», so Nieder. «Ich suche nach Geschmackskombinationen, die zunächst mir selbst Freude machen, und überraschen. Diese Freude will ich mit meinen Gästen teilen.»

Der Koch kombiniert geschickt – und viel: 48 Komponenten in einem Menü sind eher die Regel, denn die Ausnahme.

Die Wahl zum «Koch des Jahres» und vor allem die Beförderung auf 19 Punkte kommentiert Nieder so: «Der Ritterschlag. Das ist die Aufnahme in die Tafelrunde der besten Chefs im Land.» Seine Frau Daniela sagt: «Für Heiko erfüllt sich ein Lebenstraum, ich bin stolz auf ihn.»

