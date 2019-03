Dean Schneider ist erst 27 Jahre alt, doch hat schon Karriere als Finanzberater und Unternehmer gemacht. Doch Geld hat dem jungen Schweizer wenig bedeutet, vielmehr wollte er seinen Traum erfüllen und in Südafrika ein Reservat für wilde Tiere aufgebaut.

Im Gespräch mit «Talk Täglich»-Moderator Markus Gilli erklärt Schneider, dass jeder Mensch eine Aufgabe im Leben habe. Seine sei es, Tiere zu beschützen. Und seine Mission sei es, die ganze Welt über das Tierreich aufzuklären und zu inspirieren. Zu diesem Zweck hat Schneider in Südafrika eine Fläche von 400 Hektaren – was der Grösse von rund 18 Fussballfeldern entspricht – erstanden und als Tierreservat ausgewiesen.

Dort beherbergt der junge Schweizer Tiere, die in Gefangenschaft geboren und aufgewachsen sind. Viele von ihnen wurden etwa auf dem Schwarzmarkt gehandelt und von Tierschutzbehörden beschlagnahmt.

Seine Leidenschaft für die Tierwelt und seine Mission teilt er mit der Welt über Social Media, wo Schneider bereits über 640'000 Follower hat. Videos zeigen den Schweizer beim Schmusen mit Löwen und Hyänen. Weil die Tiere in seinem Reservat – anders als wildlebende Tiere – an den Kontakt mit Menschen gewöhnt sind, kann Schneider so mit ihnen interagieren. (luk)

Die ganze «TalkTäglich»-Ausgabe mit Tierschützer Dean Schneider können Sie hier nachschauen: