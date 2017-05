Zuvor sei die Schweiz lange stark vom Mythos der Geistigen Landesverteidigung des Zweiten Weltkriegs geprägt gewesen, sagt Studer. «Wer seine Dienstpflicht nicht erfüllte, galt als Landesverräter», so der 67-Jährige. Junge Deutsche hingegen konnten bereits ab 1961 zwischen Militär- und Zivildienst wählen – auch dies wohl nicht zuletzt aufgrund der Erfahrung des Weltkriegs. «Wer an der Front gekämpft hatte, wollte es seinen Söhnen ersparen, je wieder in einen Krieg ziehen zu müssen.»

Der Historiker Georg Kreis, der im Militär schikaniert wurde, weil er in den Pausen Bücher las, macht weitere Gründe für die in der Schweiz vor einem Vierteljahrhundert auf einmal abgeflaute Gegenwehr gegen den «Ersatzdienst» aus: «Die Verbesserung der weltpolitischen Grosswetterlage in den ersten Jahren nach der Wende von 1989 hat sich auf das innergesellschaftliche Klima ausgewirkt», sagt der 73-jährige Basler. «Zudem ging die dogmatische und obrigkeitliche Schweiz geschwächt aus dem Staatsschutzskandal hervor.»

«Betonköpfe des Kalten Krieges»

Zu den vom Bund jahrzehntelang fichierten Personen gehört der Militärverweigerer Trüb. Nach dem milden Urteil der Thuner Richter begann er, Gleichgesinnte vor deren Prozessen zu beraten. Erst auf privater Basis, ab 1991 dann in einer Beratungsstelle, die er mithilfe kirchlicher Kreise auf die Beine stellte. Trüb führte den Kampf gegen die Armee mit äusserster Konsequenz: «Ich habe nicht nur den Militärdienst, sondern auch den Zivilschutz verweigert. Den Militärpflichtersatz habe ich nicht bezahlt und andere dazu aufgerufen, es mir gleich zu tun. Und meine Steuerrechnung kürzte ich eigenhändig um 20 Prozent, was den eidgenössischen Armeeausgaben entsprach.»

Für seine Provokationen wurde Trüb abgestraft: In St. Gallen erhielt er eine Art Berufsverbot, einzig in einem privaten Kinderheim fand er eine Stelle. Weiterbildungen als Figurenspieler durfte er nicht länger anbieten: «Der damalige Erziehungsdirektor und Brigadier Ernst Rüesch hatte mich zur persona non grata erklärt», sagt er. «Erst, als die Betonköpfe des Kalten Krieges aus der Politik verschwanden, kam ich wieder zum Zug.»

Gewissensprüfung gekippt

Anders als bei den zwei gescheiterten Initiativen wurde dem Stimmvolk 1992 bloss die Grundsatzfrage gestellt: Zivildienst ja oder nein? «Dass nur um den Militärdienst herumkommen sollte, wer eine Gewissensprüfung übersteht, nahmen wir in Kauf – und hofften, diese so bald wie möglich aus dem Gesetz kippen zu können», sagt Studer. 2009 war er am Ziel: Seither genügt die Tatsache, dass jemand bereit ist, anderthalb Mal länger Dienst zu leisten.

Studer und Trüb, die Vorkämpfer für den Zivildienst, haben inzwischen das Pensionsalter erreicht. Beide haben sie keine Söhne, sondern je drei Töchter – zur Militärverweigerung motivieren müssen sie innerhalb der Familien deshalb niemanden. Ihr politisches Engagement aber haben sie vererbt: Studers Tochter Lilian sitzt seit 15 Jahren für die EVP im Aargauer Grossen Rat; und auch die Töchter Trübs, der nach dem Umzug aus der Ostschweiz als Figurenspieler im Aargau lebt, sind auf seiner Linie, wie er sagt. «Statt gegen die Armee kämpfen sie für Frauenrechte und ein gerechteres Migrations- und Asylrecht.»