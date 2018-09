Das vereinbarte Gespräch muss warten. «Er spielt gerade ein Blitzschach», sagt Vater Thomas Drisch, «dauert nicht lang.» Wenige Minuten später ist Maximilian Janisch am Apparat. «Leider habe ich die Partie verloren», sagt er und lacht. Das kommt nicht oft vor, denn der 15-Jährige ist hochbegabt. Seine Welt ist die der Mathematik: Zahlen, Wahrscheinlichkeiten, Logik. Das hilft auch beim Schach. Nächste Woche startet Maximilian in ein neues Leben. Dann darf er offiziell die Vorlesungen der Universität Zürich besuchen. Mit nur 15 Jahren. Er wird damit der jüngste Student der Schweiz. Dafür musste er lange kämpfen, denn das Bildungssystem ist auf einen wie ihn nicht vorbereitet. Mit einem IQ von 149+ sprengt er die gängige Skala. In der 1. Klasse sollte er als Hausaufgabe bis 20 zählen, dabei wusste er, was eine Billion ist. Innert weniger Wochen übersprang er mehrere Klassen. Mit acht landete er am Gymnasium Immensee. Nur ein Jahr später legte er die Mathematik-Matura mit Bestnoten ab. Eine Leistung, wie es in der Schweiz keine vergleichbare gibt. Die heimische und internationale Presse berichteten über den Jungen aus Meierskappel LU, über das «Genie», das «Wunderkind», den «Mozart der Mathematik».

Doch das will er nicht sein. «Arg übertrieben», seien die Superlativen. Grosse Erwartungen an sich hat er nicht. «Ich gehe nicht davon aus, dass ich einen Nobelpreis gewinne», sagt er. Seine Bescheidenheit wirkt nicht gespielt: Im Gespräch bleibt er höflich, interessiert und geduldig, selbst wenn er die immer gleichen Fragen hört. Wie jene nach dem Altersunterschied. Künftig wird der 15-Jährige in einem Hörsaal voller Mitzwanziger sitzen. «Ach, das bin ich mir längst gewohnt», sagt er. Schon immer war er der Jüngste in der Klasse – aber oft der Klügste: Als Neunjähriger gab er anderen Maturanden Nachhilfe. Altklug kam das rüber. Ungewollt, aber wie soll es wirken, wenn ein Kind Dinge erklärt, die andere ein Leben lang nicht verstehen? Trotzdem blieb sein Weg steinig. Nach der Mathe-Matura 2013 wollte Maximilian eigentlich an die ETH Zürich, die Schweizer Elite-Uni schlechthin. Doch kein Neunjähriger darf hierzulande Student sein. Erst musste er in allen Fächer eine Matura ausweisen. Die Sache schien gegessen, bis die Universität Zürich einsprang. Sie bot dem Jungen – von seinem Talent fasziniert – ein spezielles Programm an. Nicht als Student im Hörsaal, aber als Schüler im Privatunterricht. «Ich habe nie eine solche Begabung gesehen wie bei ihm», sagt sein Mentor Camillo De Lellis, der selbst ein hochbegabtes Kind war. Nun endet das langjährige Arrangement mit Maximilians Studienbeginn.

«Was für ein Unsinn» Maximilians Vater, Thomas Drisch, ärgert, dass sein Sohn lange für die richtige Förderung kämpfen musste: «Die grosse Mehrheit der Bevölkerung glaubt, die Kleinen könnten nichts», sagt der pensionierte Mathematik-Professor, «was für ein Unsinn.» Er beklagt, dass die Schweiz ihre MINT-Talente (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) nicht genügend unterstützt. Lediglich im Sport und der Musik würden Kinder ausreichend gefördert. «Das ist ein grosser Fehler.»

Hörsaal der Wunderkinder Seit diesem Semester bietet die Universität Zürich begabten Zürcher Mittelschülern an, schon während ihrer Gymizeit die Hochschule zu besuchen. Sie dürfen in Vorlesungen sitzen, Bachelor-Punkte sammeln und Arbeiten schreiben. 37 Talente haben sich für das Pilotprojekt angemeldet. Beliebt sind Vorlesungen aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), der Philosophischen Fakultät und den Rechtswissenschaften.

Die Jugendlichen zwischen 17 und 19 Jahren sind in den letzten zwei Jahren ihrer gymnasialen Ausbildung. Ausgesucht wurden sie von ihren Lehrern. Dass es weniger sind als die erwarteten 60 Jugendlichen, liegt daran, dass nicht alle Gymnasien das Angebot der Universität Zürich angenommen haben. Rektor Michael Hengartner, Vater des Projekts, ist dennoch zufrieden. Es ginge darum, erste Erfahrungen zu sammeln, sagt er. Als Wettkampf will Hengartner das Schülerstudium nicht verstanden wissen. «Wir stehen nicht in Konkurrenz zu den Gymnasien oder anderen Universitäten.» Ihm geht es darum, junge Menschen bestmöglich zu fördern. Ist das Pilotprojekt erfolgreich, sollen ab 2020 Jugendliche aus den Nachbarkantonen etwa aus dem Aargau, St. Gallen oder von Schwyz folgen. (yno)