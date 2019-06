Basel: Teenager und Kämpferinnen von 1991

In der Zwischenzeit hat sich der Theaterplatz immer mehr gefüllt. Rund um den Fasnachts-Brunnen befindet sich das Zentrum des zweiten nationalen Frauenstreiktages in der Geschichte der Schweiz. Unter den Demonstrierenden ist auch eine 70-jährige Kommunikationstrainerin, die bereits am ersten Frauenstreiktag 1991 dabei war. Auf die Frage, was sich in den vergangenen knapp 30 Jahren verbessert hat, antwortet sie: «Wir haben mehr Frauen in der Politik und an beruflich relevanten Stellen. Aber es sind bei weitem nicht genug. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es keine Frauenstreiks mehr geben muss. Um sagen zu können, wir haben alles erreicht.»

Punkt 13 Uhr ist auf dem Claraplatz der Tanz-Flashmob gegen häusliche Gewalt angesagt. Zwischen Passanten und an der Weiterfahrt verhinderten Trams zeigt eine Gruppe von Frauen eine perfekt eingeübte Choreografie. Auf der anderen Rheinseite machen sich Matthias und Peter vor der Hauptpost bereit für den «Spaziergang zu Protesten in Basel» des Vereins Frauenstadtrundgang Basel. Das Interesse an der Geschichte zum Frauenstimmrecht ist gross. Die beiden Studenten rufen mit unterhaltsamen Anekdoten in Erinnerung, dass die Basler Frauen seit 1966 stimm- und wahlberechtigt sind, und ehren unter anderem die bekannte Wahlbaslerin Trudi Gerster für ihr politisches Engagement.

Solidarisch verhalten sich auch die 4.-Klässler des Gymnasiums am Münsterplatz gegenüber ihren Mitschülerinnen mit der Aktion «Open Mic». Gemeinsam machen sie auf eine Ungerechtigkeit aufmerksam. Die 16-jährige Anna hat sich zwei Tampons als Ohrringe umgehängt. «Tampons sind viel zu teuer. Die hohe Mehrwertsteuer von 7,7 Prozent ist mega unfair», sagt die Gymnasiastin. Dieser Meinung ist auch ihr Schulkollege. «Umso mehr, als Frauen rund 20 Prozent weniger verdienen als Männer.» Ein Grund für den 17-Jährigen, am Frauenstreik teilzunehmen. «Wenn 50 Prozent der Leute nicht gleichberechtigt sind, können wir uns nicht eine liberale Gesellschaft nennen. Es ist wichtig, jetzt die Grundlage für die Zukunft zu schaffen.»

Die links regierte Grossstadt Basel war einer der Hotspots des Frauenstreiks. Schon um sieben Uhr morgens versammelten sich Frauen und Männer auf dem Petersplatz für die erste Streikaktion des Tages. «Ein Streik heisst Stillstand. Blockade. Er setzt die Routine für einen Moment aus und zeigt, dass, wenn wir nicht wollen, nichts mehr geht», kündigt eine Sprecherin an. Während zweier Stunden wollen die Demonstrierenden die dicht befahrene Kreuzung beim Spalentor sperren. Innerhalb von wenigen Minuten ist die Strasse schliesslich unter ihrer Kontrolle. Manche Autofahrer sind verärgert, die Polizei hingegen nimmt die Aktion gelassen. Nur ein Fahrzeug steht am bewölkten Morgen des 14. Juni 2019 im Einsatz. Das Blaulicht ist ausgeschaltet.

Von Claudio Weder

Erst dreissig Jahre ist es her, seit die Männer in Appenzell Ausserrhoden den Frauen das Stimmrecht gaben. Und zwar hier, auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen. Nun haben sich auf diesem Platz rund 200 Frauen versammelt. Keine Fäuste ragen in die Luft, keine Sprechchöre sind zu hören, die Transparente sind sachlich gehalten. Das Megafon, mit dem Frauen unterschiedlichster Generationen ihre Anliegen kundtun, dringt akustisch kaum bis zur letzten Reihe durch. Etwas verhalten wird das «Ciao Bella» angestimmt. Und auch die Buhrufe und Rasselklänge, die zwischen den einzelnen Reden ertönen und das Vorgetragene akustisch untermauern, machen deutlich, dass hier, auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen, erst das Warm-up stattfindet, bevor sich das Grüppchen seiner «grossen Schwester» in St. Gallen anschliessen wird.

Brav sind die Ausserrhoderinnen – aber unmissverständlich ihre Botschaften: «Jetzt Gleichstellung für unsere Töchter und Enkelinnen», prangt auf einem der violetten Transparente. «Jede Arbeit ist wichtig und verdient Respekt», fordert ein anderes. Aufgerufen zur Kundgebung hat ein zwölfköpfiges kantonales Komitee. 200 Frauen aus sämtlichen Gemeinden – vereinzelt waren auch Männer dabei – konnte dieses mobilisieren. Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass vonseiten des OKs im Vorfeld doch einiges an Überzeugungsarbeit gefragt war. Annegret Wigger, SP-Kantonsrätin aus Heiden und Initiantin der Kundgebung in Trogen, sagt: «Viele Ausserrhoderinnen, die schon beim Streik 1991 dabei waren, waren am Anfang skeptisch gegenüber der Idee, eine eigene Kundgebung im Kanton zu organisieren.»

Dass für diese gerade der Landsgemeindeplatz in Trogen als Austragungsort gewählt wurde, war kein Zufall. Er bildet das Zentrum des 1700-Seelen-Dorfes und ist ein geschichtsträchtiger Ort. So wird der zentrale Platz zum einen von den Palästen der Zellweger – einer namhaften Appenzeller Textilhandelsfamilie – umsäumt. Und dann ist da noch diese politische Besonderheit, die dem Platz seinen Namen gab: Bis ins Jahr 1997 war es auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden gang und gäbe, dass sich das Stimmvolk einmal pro Jahr

zur Landsgemeinde versammelte. Allerdings war es bis zur denkwürdigen Landsgemeinde im Jahr 1989 in Hundwil, bei welcher Ausserrhoden als zweitletzter Schweizer Kanton das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene einführte (danach kam Innerrhoden), nur den Männern erlaubt, in den sogenannten «Ring» zu treten. Erst 1990, an der Landsgemeinde in Trogen, war dies auch den Ausserrhoder Frauen zum ersten Mal erlaubt.

Dass das Jahr des zweiten Frauenstreiks mit dem 30-jährigen Bestehen des Frauenstimmrechts in Ausserrhoden zusammenfällt, war Grund genug, eine eigene Kundgebung auf die Beine zu stellen. Vieles konnte seit dem letzten Streik im Jahr 1991 inzwischen erreicht werden. Und auch die jüngsten Entwicklungen stimmen positiv: Im Kantonsrat sitzen so viele Frauen wie noch nie zuvor. Mit einem Frauenanteil von 34 Prozent schliesst Ausserrhodens Parlament sogar zu den Schweizer Spitzenreitern auf. «Dennoch sind wir noch lange nicht am Ziel», schallt es über den Trogener Landsgemeindeplatz. Das Motto der Kundgebung – «Macht vorwärts, Frauen» – spricht dabei ebenso Klartext wie die zahlreichen Forderungen, die aus dem Megafon tönen.

