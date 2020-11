Der grösste TV-Star der Romandie soll Mitarbeitende sexuell belästigt haben – SRG-Boss Marchand unter Druck

Wer hoch aufsteigt, fällt umso tiefer. Und so hoch wie Darius Rochebin stieg in der Westschweizer Medienlandschaft keiner auf. Ab 1998 moderierte er die abendliche Hauptausgabe der Nachrichtensendung «Téléjournal» der öffentlich-rechtlichen RTS. Ob 9/11, der Tsunami in Südostasien 2004 oder die Wahl Barack Obamas: Wann immer Weltgeschichte geschrieben wurde, führte Rochebin die Westschweizer durch die Stürme der Zeit. Gross war das Bedauern, als im Juli 2020 sein Wechsel von der RTS zum französischen Nachrichtensender LCI bekannt wurde: Rochebin war der Journalist, dem die Romands vertrauten. Jetzt droht ihm ein tiefer Fall.

Nach dem Sex die Hilfe beim Praktikum

In einer aufwendigen Recherche berichtete die Zeitung «Le Temps» am Samstag, wie der langjährige Starmoderator seine Bekanntheit und berufliche Stellung ausgenutzt haben soll. Wiederholt soll Rochebin mit jungen Männern in Kontakt getreten sein und ihnen Hilfe beim Einstieg in den Journalismus versprochen haben. Er gab sich zugänglich, bot Führungen durch die RTS-Studios an. Doch rasch danach soll er in Textnachrichten oder im direkten Gespräch sexuell anzügliche Bemerkungen gemacht haben. Auch junge RTS-Mitarbeitende berichten von ähnlichen Erfahrungen. Rochebin kündigte über seinen Anwalt an, sich gegen die Vorwürfe juristisch zu wehren und betonte, sich nie widerrechtlich verhalten zu haben oder Gegenstand einer Beschwerde gewesen zu sein.

Ein Mann berichtet gegenüber «Le Temps» detailliert, wie Rochebin im Mai 2012 auf der Rückfahrt nach einem gemeinsamen Abendessen in seinem Auto am Strassenrand Geschlechtsverkehr initiierte: «Ich wollte nicht weiter gehen, aber ich hatte das Gefühl, nicht mehr zurück zu können», so der Mann, der damals studierte und Journalist werden wollte. Nach der Begegnung habe ihm Rochebin den Kontakt eines leitenden RTS-Redaktors versprochen, der ihm ein Praktikum anbieten könne. Einige Monate später soll Rochebin dem jungen Mann einen Auftrag als freischaffender Fotograf verschafft haben.

Einer der merkwürdigsten Aspekte der Recherche betrifft die Facebook-Profile zweier vermeintlich junger Frauen, Lea Magnin und Laetitia Krauer. Dahinter steckte Darius Rochebin. Mehrmals soll er Freundschaftsanfragen an junge Männer über diese Accounts verschickt haben. In Direktnachrichten soll er sich dann nach den sexuellen Vorlieben der Männer erkundigt und die Konversation rasch auf Rochebin gelenkt haben: Dieser habe einen auffällig kleinen Penis.

Zwei Frauen berichteten von sexueller Belästigung durch den Starmoderator. Rochebin soll in der Anwesenheit anderer Personen die Hand einer RTS-Mitarbeitenden gepackt und auf seinen Genitalbereich gelegt haben. Und eine andere Mitarbeitende gegen ihren Willen zu küssen versucht haben.

Rochebin ist nicht der einzige RTS-Mann mit problematischem Verhalten. Auch ein Kadermitarbeiter – in der «Le Temps»-Recherche «Robert» genannt – soll wiederholt Frauen gegen ihren Willen berührt und ihnen anzügliche Nachrichten geschickt haben. Er soll auch Mobbing betrieben haben und für mehrere Burn-outs von Untergebenen verantwortlich sein. Rund 15 Mitarbeitende sollen sich über ihn beschwert haben. Ein weiterer langjähriger Mitarbeiter sei im Haus als «Grabscher» bekannt gewesen.

Mehrere Befragte beklagen in «Le Temps» eine «Kultur des Schweigens» bei der RTS mit ihren 1800 Mitarbeitenden. Die Vorwürfe gegen Rochebin und «Robert» seien bekannt gewesen. Doch die Führung habe nicht gehandelt und «Robert» trotz seines Fehlverhaltens befördert.

Welche Rolle spielte Gilles Marchand?

In einem Brief fordern 550 RTS-Mitarbeiter die Suspendierung der zwei beschuldigten Kaderleute und eine Untersuchung der Vorfälle. Explizit soll auch untersucht werden, welche Rolle Gilles Marchand gespielt hat.