Der gestrauchelte Bundesanwalt wagt einen Neustart: Michael Lauber gründet eine Beratungsfirma

Es war ein Abgang, der für viele überfällig war. Nach langem Hin und Her räumte Michael Lauber per Ende August seinen Posten als Bundesanwalt. Damit kam er einer drohenden Amtsenthebung zuvor. Nun versucht Lauber einen Neubeginn: Der 55-Jährige hat eine Beratungsfirma gegründet. MCLC Consulting GmbH heisst das Unternehmen, das er unlängst ins Handelsregister eingetragen hat. Der Name ist augenscheinlich ein Akronym aus «Michael Christoph Lauber» – so heisst der Spitzenjurist mit vollem Namen – und eben «Consulting».

Die Firma residiert an bester Lage in Luzern; am Grendel in der Altstadt, gleich beim prestigeträchtigen Schwanenplatz, nur paar Schritte vom Seebecken entfernt. Gemäss Handelsregister bezweckt Lauber mit seinem Unternehmen hauptsächlich «die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art». Um welche Dienstleistungen es sich dabei genau handelt? Dazu will sich Lauber vorderhand nicht äussern. «Zurzeit stehe ich Ihnen für Informationen nicht zur Verfügung», schreibt er auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende».