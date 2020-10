Der FC Basel und der FC Luzern mit spannenden Last-Minute-Transfers

Als sich die Super League Anfang Oktober nach drei Spieltagen in eine zweiwöchige Länderspielpause verabschiedet, thront der FC St. Gallen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze und ist der FC Zürich mit einem Zähler Letzter. Danach haben verschiedene Klubs das bis am vergangenen Montag offene Transferfenster genützt, um ihr Kader zu justieren.

Wenn nun am Wochenende der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, bekommen die Fans also das eine oder andere neue Gesicht zu sehen. Derweil der mit sieben Punkten gestartete Meister Young Boys trotz der bevorstehenden Mehrbelastung durch die Europa League keinen Grund gesehen hat, sein Ensemble aufzustocken, wird es am Sonntag im Letzigrund richtig interessant – zumindest, was die Personalien betrifft.

Beim FCZ steht erstmals seit Ende Februar 2018 nicht mehr Ludovic Magnin an der Seitenlinie, sondern versuchen die Interimstrainer Massimo Rizzo und Heinz Moser, für den ersten Saisonsieg zu sorgen.

Was zeigt Ousmane Doumbia in der Super League?

Spannend zu sehen ist, wie sich der von Winterthur gekommene Ousmane Doumbia schlägt. Der 28-jährige Bruder des früheren YB-Stars Seydou wird in Insiderkreisen seit Langem als bester Aufbauer der Challenge League gehandelt; was darauf schliessen lässt, dass Vereine aus der Super League in der zweithöchsten Spielklasse keine Insider sind. Gut möglich, dass Doumbia den Abgang von Simon Sohm (Parma) kompensiert.