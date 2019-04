Haben wir denn bereits Sommer in April? Zumindest in Würenlingen (AG) und Gösgen (SO) wurde am Donnerstag gemäss SRF Meteo erstmals in diesem Jahr die 25-Grad-Marke geknackt. Die wärmsten Temperaturen wurden in Würenlingen mit 25.8 Grad gemessen.

In den Top Ten mit den höchsten Maximaltemperaturen tauchen gleich mehrere Aargauer Gemeinden auf: Auch in Döttingen, Leibstadt und Buchs/Aarau stieg das Quecksilber auf über 24 Grad.