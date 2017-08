Und diese werden in der verabschiedeten parlamentarischen Initiative offen gelassen. Ein anderer Vorstoss, welcher einen Systemwechsel nach reiner Lehre gefordert hatte, lehnte die Kommission ab, weil sie zu eng formuliert ist. Das wiederum macht Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne/ZH), Vizepräsident des Mieterverbandes, misstrauisch. Er sei offen gegenüber einem reinen Systemwechsel. Nach dem Entscheid der Nationalratskommission bezweifelt er nun aber, dass es zu einer ausgewogenen Lösung kommt, die die Mieter gegenüber Eigentümern nicht zusätzlich benachteiligen wird.

Tatsächlich will kaum jemand auf Steuerabzüge verzichten – und das nicht nur auf bürgerlicher Seite. Daniela Schneeberger (FDP/BL) lehnt einen radikalen Systemwechsel zumindest heute ab. «Man könnte beispielsweise gewisse Unterhaltskosten, Hypothekarzinsen oder Amortisationskosten zeitlich begrenzt zum Abzug zulassen.» Ähnlich tönt es bei Leo Müller (CVP/LU): «Gewisse Abzüge müssen weiterhin möglich sein. Im internationalen Vergleich ist die Eigentumsquote in der Schweiz tief, die steuerlichen Anreize waren in der Vergangenheit offenbar zu wenig gross.» Er denkt dabei an Massnahmen für junge Familien, die Wohneigentum kaufen. Sie wären nämlich nebst den Eigentümer von schlecht unterhaltenen Häusern die Verlierer eines reinen Systemwechsels: «Auch die Hypothekarzinsen müssen steuerlich berücksichtig werden. Entweder in den ersten Jahren nach Erwerb von Wohneigentum. Oder falls die Hypothekarzinsen eine gewisse Höhe überschreiten.» Auch Leutenegger Oberholzer, die Steuerabzüge prinzipiell falsch findet, hat Ideen, um Familien zu unterstützen. Sie denkt an das dänische Modell, wo Leute mit tiefen Einkommen bei einem Ersterwerb einen Zinsabzug machen können. Und schliesslich findet auch Corrado Pardini (SP/BE) gewisse Abzüge durchaus sinnvoll. Er denkt dabei an die Kosten für energetische Sanierungen, die über mehrere Jahre von den Steuern abgezogen werden können. Das Volk hat mit der Energiestrategie Ja gesagt, zu diesen Abzügen. Auch Leo Müller und Daniela Schneeberger halten diese für volkswirtschaftlich richtig.

HEV-Präsident Egloff sagt zu diesen Forderungen natürlich nicht Nein, aber er stellt sie nicht mehr selbst. Die Taktik scheint aufzugehen. Gewerkschafter Pardini sieht die Chancen für eine ausgewogene Lösung intakt. Jetzt, wo der HEV endlich auf den Fünfer und das Weggli verzichten will.