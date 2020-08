Der Bundesrat kommt den Kantonen entgegen: Kurzarbeit wird nun doch nicht komplizierter

Zu Beginn der ausserordentlichen Lage hatte die Landesregierung am 20. März die notwendigen Verfahrensschritte für die Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung radikal vereinfacht. Während ein Unternehmen im Normalverfahren für jeden einzelnen Mitarbeitenden, für den es Kurzarbeit beantragt, detaillierte Angaben einreichen musste, reichten im sogenannten summarischen Verfahren allgemeinere Angaben zur wirtschaftlichen Lage der Firma. Dies entlastete nicht nur die betroffenen Unternehmen, sondern auch die kantonalen Arbeitsämter, welche die Gesuche prüfen müssen.

Volkswirtschaftsdirektoren loben den Bundesrat

Die Verlängerung des vereinfachten Verfahrens freut den Basler Regierungsrat Christoph Brutschin (SP): «Ich bin froh, über den Entscheid des Bundesrats», sagt der Präsident der Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren (VDK). Die VDK habe sich zwar für eine Fortsetzung des summarischen Verfahrens bis im nächsten Frühjahr ausgesprochen. Die Kantone könnten aber mit der Verlängerung bis Ende 2020 gut leben: «Das Glas ist auf jeden Fall zu zwei Dritteln voll», so Brutschin.

Vergangene Woche hatte unter anderem Brutschins Aargauer Amtskollege Urs Hoffmann (SP) in den CH-Media-Zeitungen vor einer Überforderung der kantonalen Arbeitsämter gewarnt, sollten diese per 1. September wieder zum Normalverfahren zurückkehren müssen. Sie könnten in diesem Fall den erwarteten Aufwand nicht innerhalb der üblichen Fristen bewältigen, womit Firmen Liquiditätsengpässe drohten und Jobs verloren gehen könnten.