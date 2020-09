Der Bundesplatz ist geräumt, doch die Klimajugend will keine Ruhe geben

In der Nacht fing alles an. Und in der Nacht ging alles wieder zu Ende. Nach langem Zögern griffen die Behörden am Mittwoch in aller Frühe durch und räumten den Bundesplatz. Teilweise trugen Polizisten die Aktivisten weg. Gegen hundert von ihnen müssen laut der Berner Kantonspolizei mit Anzeigen rechnen. Etwa, weil sie sich Anweisungen widersetzt haben. Zur grossen Eskalation kam es nicht. Die Polizei habe sich korrekt verhalten, heisst es vonseiten des Klimastreiks; die Polizei schreibt, der Einsatz sei ohne grössere Zwischenfälle verlaufen.

Schon um zehn Uhr morgens stehen dann nur noch vereinzelt Aktivisten vor dem Bundeshaus. Rollen Transparente ein. Bauen Zelte ab. Tragen Abfall zu einer Mulde. Der Rest hat sich zurückgezogen in ein Kirchgemeindehaus im Breitenrain-Quartier.

Ja zum Referendum an der Seite der SVP?

Viel wurde geredet und geschimpft über den besetzten Bundesplatz; er hat die Bundesstadt für zwei Tage in eine aufgewühlte Stimmung versetzt. Doch was bleibt davon? Kim Teuscher, Sprecherin des Klimastreiks, spricht von einem vollen Erfolg. «Die Coronakrise hat die Klimakrise von der Agenda verdrängt. Jetzt steht sie wieder drauf», sagt Teuscher. Die Bewegung sei nun stärker vernetzt als je zuvor. «Wir spüren definitiv Rückenwind», sagt Teuscher. Die Aktivisten wollen ihre Aktionswoche fortsetzen und auch danach aktiv bleiben - wie genau, werde man dann sehen, so Teuscher.

Fest steht aber auch: der Klimastreik hat es zwar in die Schlagzeilen geschafft. Doch seine politischen Ziele haben dort kaum Platz gefunden. Es wurde nicht über Netto Null Treibhausgasemissionen bis 2030 - eine Hauptforderung - gesprochen. Sondern darüber, ob es nun recht oder unrecht ist, den Bundesplatz im Namen des Klimaschutzes zu besetzen.

Noch während auf dem Bundesplatz die Spuren der Besetzung weggeräumt wurden, befasste sich im Bundeshaus der Nationalrat mit dem Stein des Anstosses, dem neuen CO2-Gesetz. Dem Klimastreik geht dieses viel zu wenig weit. «Es ist nicht gerecht, hat keine tauglichen Instrumente, und mit ihm nimmt die Schweiz ihre Verantwortung nicht wahr», so Teuscher.

Grüne hoffen, dass Klimastreik auf Referendum verzichtet