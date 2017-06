Prüfen soll er dabei unter anderem, ob Anreize für Kantone und Gemeinden geschaffen werden sollen. Seltene Eintracht unter der Bundeshauskuppel? Mitnichten. Bei Massnahmen, die über das Bestellen eines Berichts hinaus gehen, scheiden sich die Geister.

Bei der Bestandesaufnahme sind sich linke und rechte Politiker noch weitgehend einig: Weil zum einen die Zahl der Asylgesuche zuletzt stark zugenommen hat und zum anderen jeder zweite Gesuchssteller Asyl oder eine vorläufige Aufnahme gewährt erhält, ächzen Gemeinden und Kantone unter hoher finanzieller Belastung – der Bund muss ihnen stärker unter die Arme greifen.

«Solidarische Bemühungen»

Wie aber soll das geschehen? Im Mai versenkte der Nationalrat eine Motion des Aargauer FDP-Ständerats Philipp Müller, die in der kleinen Kammer noch spielend eine Mehrheit erhalten hatte. Müller und seine Ratskollegen wollten den Bund verpflichten, zehn Jahre lang die vollen Asylkosten der Kantone zu übernehmen. Bisher zahlt der Bund für jeden Flüchtling in den ersten fünf Jahren und für jeden vorläufig Aufgenommenen in den ersten sieben Jahren eine Globalpauschale von 18 000 Franken pro Jahr an die Kantone. Hinzu kommt eine einmalige Integrationspauschale von 6000 Franken pro Flüchtling.

Einen neuen Anlauf, den Streit zwischen den unterschiedlichen Staatsebenen zu schlichten, nimmt nun Cédric Wermuth. Diese Woche reicht der Aargauer SP-Nationalrat eine Motion ein, die ein Belohnungsmodell etablieren soll: «Gemeinden, die mehr Asylsuchende, Flüchtlinge und vorläufig Anerkannte aufnehmen, als sie nach den jeweiligen kantonalen Verteilmechanismen müssten, oder sich bei der Arbeitsmarktintegration dieser Personen besonders verdient machen, sollen für ihre solidarischen Bemühungen von Bund und Kantonen entschädigt werden», sagt er. Es gehe ihm einerseits um Gemeinden wie das aargauische Aarburg, in denen sehr viele vorläufig Aufgenommene wohnten, und andererseits um Städte wie Lausanne und Biel, die freiwillig mehr Personen aufnähmen.

Mit einer provokativen Forderung beantwortet der ehemalige Juso-Chef die Frage, wie der Bund trotz angespannter Finanzlage die zusätzlichen Kosten tragen könnte: «Durch einen minimalen, temporären Solidaritätszuschlag bei der Besteuerung von Einkommen über 500 000 Franken und Unternehmensgewinnen von mehr als einer Million.» Oder in klassenkämpferischem Ton: «Jene, die überdurchschnittlich vom internationalen Kapitalismus profitieren, sollen für die Beherbergung und Integration jener aufkommen, die besonders darunter leiden.»

«Kommunistischer Anstrich»

Gar nichts von Wermuths Motion hält Philipp Müller. «Meine Idee war es, den Bund über die Finanzen zu zwingen, bei der Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen zurückhaltender zu agieren», sagt er. «Wermuths Idee lautet: Integration, Integration, Integration. Das ist zwar gut gemeint, aber völlig wirkungslos.» Statt jene Gemeinden zu belohnen, die viele Asylsuchende aufnehmen, müsse die Quote jener gesenkt werden, die in der Schweiz bleiben dürfen. «Die Finanzierungsidee Wermuths hat überdies kommunistischen Anstrich», kritisiert Müller. Wie man es von ihm kenne, wolle er mit grosser Kelle umverteilen.