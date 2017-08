Der grösste bisher ist der Flimser Bergsturz

18 Heimkinder wurden im April 1939 Opfer eines Bergsturzes bei Fidaz in Flims in Graubünden. 720'000 Kubikmeter Fels hatten sich vom Flimserstein gelöst.

Am Flimserstein ereignete sich vor circa 9500 Jahren auch der bisher grösste bekannte Felssturz in der Schweiz. Zwischen neun und zwölf Milliarden Kubikmeter Gestein hatten sich gelöst, was die Landschaft der ganzen Region veränderte. Der historische Flimser Bergsturz gilt auch als einer der grössten weltweit.

Bekannt in der Reihe der grossen Bergstürze ist ausserdem jener am Rossberg in Goldau im Kanton Schwyz im September 1806. 484 Menschen kamen damals ums Leben, 97 Häuser wurden zerstört.