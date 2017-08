Zwei Solothurner vermisst

Gesucht wird sowohl mit Helikoptern als auch mit Suchhunden. Bei den Vermissten handelt es sich um vier Personen aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg, zwei Personen aus der Steiermark in Österreich und zwei Personen aus dem Kanton Solothurn, teilte Roman Rüegg von der Kantonspolizei gestern mit. Die Überlebenschance der Vermissten sei 48 Stunden nach dem Bergsturz als gering einzuschätzen.

«Wenn die Verschütteten nahe an der Oberfläche liegen, ist es möglich, sie mit Suchhunden zu finden», meinte Polizeisprecher Rüegg. Er unterstrich: «Wir wissen noch nicht mit Sicherheit, ob die Vermissten verschüttet wurden.»

Enorme Schlammmassen

Wie Reto Salis, der Hüttenwart der Sciorahütte, aber am Donnerstag gegenüber der «Südostschweiz» sagte, stiegen am Mittwochmorgen um zirka 8.15 Uhr, also kurz vor dem Bergsturz, acht Personen von der Hütte ins Tal ab. Es handle sich um vier Deutsche, zwei Österreicher und zwei Schweizer, gab er an. Die Alpinisten seien in Zweiergruppen unterwegs gewesen.

Bis Laret, wo viele ihr Fahrzeug parkieren, benötige man rund eineinhalb Stunden, meinte Salis. Ungefähr in der Hälfte des Weges liegt Camin, dort biegt der Wanderweg in die Val Bondasca ein. In Camin liegen die Geröll-, Schlamm- und Gesteinsmassen laut Einschätzung des Hüttenwarts rund zweihundert Meter hoch. Auf besagtem Wanderweg haben Tafeln darauf hingewiesen, dass eine erhöhte Gefährdung besteht.