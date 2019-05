Die Abweichungen gegenüber dem langfristigen Mittelwert lagen bei 0.5 bis 1 Grad. Interessanterweise erreichten die Temperaturen in den Bergen jedoch weitgehend tiefere Werte als noch im Februar 2019, wie der private Wetterdienst Meteonews am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Am 24. April konnte zudem der erste Sommertag dieses Jahres verzeichnet werden: In der Nordschweiz konnten an verschiedenen Orten Temperaturen von 25 Grad und mehr gemessen werden. Der Höchstwert verzeichnete Beznau mit ganzen 26.5 Grad. Bezüglich Niederschlag ergibt sich gemäss Meteonews keine einheitliche Bilanz für die gesamte Schweiz. Während es in der Westschweiz zu wenig regnete, gab es im Süden zu viel Niederschlag. In der Nordschweiz sei es vorwiegend zu trocken gewesen. In Luzern und Aarau beispielsweise sei nur halb so viel Regen gefallen wie im Mittel.