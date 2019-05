Tobi B. hatte 2008 im Alter von 17 Jahren, also als Minderjähriger, eine 40-jährige Prostituierte aus Deutschland in einem Erotiksalon beim Bahnhof Aarau vergewaltigt, stranguliert und umgebracht. Er wohnte damals in Rupperswil AG.

Im Jahr 2008 wurde er für diese Tat vom Jugendgericht Aarau wegen Mordes, sexueller Nötigung und Vergewaltigung zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Dies war die höchstmögliche Strafe auf der Grundlage des geltenden Jugendstrafgesetzes. Das Jugendgericht ordnete zudem die Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt und eine ambulante Behandlung wegen seiner psychischen Störung an. Zum Ende der Freiheitsstrafe verfügte das zuständige Bezirksamt im Juni 2012 einen fürsorgerischen Freiheitsentzug. Ansonsten hätte Tobi B. in Freiheit entlassen werden müssen.

Damals durften Massnahmen wie der fürsorgerische Freiheitsentzug gemäss Jugendstrafrecht höchstens bis zum 22. Lebensjahr dauern. Diese Gesetzesbestimmung galt auch für Tobi B.. Seit Anfang 2013 ist dies, wegen einer Gesetzesänderung, bis zum 25. Lebensjahr möglich. (CHM)