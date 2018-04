Der Mann ist empört. «Das ist ein Deal mit den Franzosen», sagt ein Schweizer General a. D., der im Mandat für eine deutsche Rüstungsfirma unterwegs ist. Er hatte lange Zeit gute Aussicht auf gute Geschäfte; diese Aussicht ist nun etwas getrübt.

Manche Deutschschweizer Rüstungslobbyisten sehen ihre Felle davonschwimmen. Grund dafür ist der Mann an der Spitze des Verteidigungsdepartements, Bundesrat Guy Parmelin (SVP). Der Waadtländer richtet sein Departement derzeit zunehmend westwärts aus.

Zuerst wars der Posten des Armeechefs, den Parmelin mit dem Romand Philippe Rebord besetzte, nachdem er den Zürcher André Blattmann abgesetzt hatte. Am Mittwoch hat der Bundesrat auch den nach dem Abtritt von Markus Seiler verwaisten Chefsessel beim Nachrichtendienst in die Romandie vergeben: an seinen Kantonskollegen Jean-Philippe Gaudin.

Etwas mehr «regionale Diversität» wäre wünschbar, sagte am Donnerstag der Schaffhauser SVP-Nationalrat und Sicherheitspolitiker Thomas Hurter der «NZZ».

Aber das ist, so die Befürchtung, erst der Anfang, nicht das Ende: Nach dem Personal sei nun das Material an der Reihe, schwant es Beobachtern der Parmelinschen Regierungstätigkeit.

Es geht um die neuen Lenkwaffen, die der Minister im Rahmen von Air2030 kaufen will, dem Projekt zum Schutz des Luftraums. Kurz nach seinem Amtsantritt 2016 hatte Parmelin die Luftabwehr Bodluv sistiert, da sie finanziell aus dem Ruder lief. Verlierer war nebst anderen die deutsche Firma Diehl, für deren Iris-T-Raketen sich das VBS bereits entschieden hatte. Das sind Raketen mittlerer Reichweite.