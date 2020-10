Deponie mit giftigem Arsen neben einem Wohngebiet: eine Schweizer Firma bezieht Kupfer von einer umstrittenen Schmelzerei

Auf dem Wappen Tsumebs prangt der Bergarbeitergruss «Glück auf». Tsumeb, 400 Kilometer nördlich der namibischen Hauptstadt Windhoek gelegen, ist eine Bergarbeiterstadt. Seit Jahrzehnten wurden in den Minen in der Nähe verschiedene Mineralien abgebaut. Viele der Minen wurden inzwischen geschlossen. Sie waren erschöpft, die Förderung nicht mehr rentabel.

Die grosse Schmelzerei gleich neben der Stadt mit 35'000 Einwohnern ist nach wie vor in Betrieb. Eine Zugverbindung führt direkt an die Atlantikküste. 800 Angestellte arbeiten gemäss der kanadischen Besitzerfirma Dundee Precious Metals (DPM) in der Schmelzanlage. Sie ist eine der wenigen weltweit, die arsenhaltige Kupferkonzentrate behandeln kann, schreibt DPM auf seiner Website.

In Europa ist das Schmelzen verboten

Was die Firma nicht schreibt, ist der Grund, weshalb das so ist. Bei diesem Prozess wird das Konzentrat unter hohen Temperaturen geschmolzen, um das Kupfer von Sulfid, Arsen und anderen Verbindungen zu trennen. Früher konnte das Nebenprodukt Arsen für den Einsatz in der Landwirtschaft oder Holzproduktion weiterverkauft werden. Heute ist die Nachfrage eingebrochen. In vielen Ländern wurde der Einsatz von Arsen verboten. Arsen ist hochgiftig. Wird es über längere Zeit vom menschlichen Körper aufgenommen, kommt es zu Hautschädigungen, Herzerkrankungen und verschiedenen Krebsarten.

Schmelzereien müssen das Gift deshalb teuer deponieren oder entsorgen. In vielen Ländern ist das Schmelzen von arsenhaltigen Kupferkonzentraten deshalb verboten. Etwa in Bulgarien, wo DPM in Chelopech eine Gold- und Kupfermine betreibt oder auch in Peru, wo die Behörden gegen Ende der Nullerjahre eine grosse Schmelzerei geschlossen haben.