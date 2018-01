Wie der Gubrist so bekommt auch der A2-Belchentunnel zwischen Hägendorf SO und Eptingen BL eine dritte Röhre. Nach der Eröffnung können abwechslungsweise die beiden bestehenden Durchgänge saniert werden. Kleinere Tunnels bilden auch Teile von neuen Umfahrungsstrassen in Baar ZG und Küssnacht SZ. In Küssnacht gab's 2017 zweimal Probleme.

Flachbahn durch die Schweiz wird Realität

Der längste, derzeit in Bau befindliche Tunnel ist der 15,4 Kilometer lange Ceneri-Basistunnel vom Sopraceneri, von Camorino in der Magadinoebene, ins Sottoceneri bei Vezia. Wenn er in drei Jahren in Betrieb genommen wird, wird die durchgehende Flachbahn von Altdorf bis Lugano Realität.

Bis allerdings auf diesem Korridor auch Güter mit einer Eckhöhe von vier Metern transportiert werden können, müssen viele kleine und einige grössere Tunnels zwischen Basel und Chiasso vergrössert werden. Das grösste derartige Projekt ist der Bau eines neuen Tunnels durch den Bözberg zwischen Effingen und Schinznach-Dorf im Kanton Aargau.

Der Durchstich beim Bözbergtunnel Ende November 2017: