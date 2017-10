Ich merke das im Zug, wenn ich nur noch auf den Boden statt in die Gesichter der weiblichen Mitreisenden schaue. Oder beim Nachhauseweg in der Unterführung, wenn ich mich frage, ob die Frau, die vor mir geht, wohl ein «gschmuuches» Gefühl hat, weil ich zu nahe hinter ihr herlaufe. Die Selbstzensur wirkt, ich achte genauestens darauf, wo ich hinschaue. Ich versuche zu erfassen, wie andere mich wahrnehmen. Ich fühle mich wie in einem Spiegelkabinett, indem ich mich selber tausendfach sehe, wie ich da stehe, wie ich da schaue, wie ich da bin.

Ein Pfiff in Vevey

Was soll ich, was sollen wir Männer also tun? Nichts mehr sagen, auf den Boden starren, uns präventiv für allfällig als übergriffig empfundene Äusserungen entschuldigen? Und wo führte das hin? Jedes Kennenlernen braucht doch das Wagnis, kaum eine Liebe kommt ohne eine anfängliche Unbeholfenheit aus. Mein Grossvater pfiff einst meiner Grossmutter am Bahnhof in Vevey hinterher. Meine Grossmutter hätte ihm daraus – wenn das im Vevey der 50er-Jahre überhaupt möglich gewesen wäre – wohl einen #MeToo-Strick drehen können.

Ich aber bin gottenfroh, dass mein Grossvater gepfiffen hat. Ohne den Pfiff gäbe es mich nicht.

Nichts mehr sagen, nichts mehr tun, das wäre falsch. Mehr reflektieren, unsere Kapriolen auf dem glatten Feld der Komplimente genauer hinterfragen, das wäre ein Anfang. Es ist ein edler Trieb, anderen Menschen Komplimente zu machen. Doch schon Nietzsche wusste, dass ebenjene «edelsten der Triebe» unbedingt mit Bedacht zu versehen seien.

Mehr Bedacht also, oder mit Mani Matter: ab und dann eine gesunde Portion «Hemmige». Das müssen wir Männer – zu grosser Mehrheit nun mal die Täter in diesem Spiel der Triebe – leisten. Und wir können das. Wer uns helfen will, der halte uns immer mal wieder den Spiegel vor und zwinge uns, hineinzuschauen.

#TellUs, #SägedsÜs!