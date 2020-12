Den Dalai Lama verschweigen? Nicht bei Viola Amherd: Die erfrischende Weihnachtskarte der Bundesrätin

In den vergangenen Jahren machte es sich die offizielle Schweiz mit dem Dalai Lama leicht: Sie ignorierte ihn einfach. Denn weltweit ziehen Regierungsvertreter den Ärger von Chinas Führung auf sich, wenn sie das geistliche Oberhaupt der Tibeter empfangen; wenn sie ihn am Rande einer Veranstaltung treffen oder auch nur in einer Rede erwähnen.

Einen erfrischend unverkrampften Weg geht nun CVP-Bundesrätin Viola Amherd: Die Verteidigungsministerin zitiert den Dalai Lama prominent in ihrer diesjährigen Weihnachtskarte. «Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit und innere Stärke entwickeln», führt Amherd an, passend zur Coronakrise.