Demonstration gegen vermeintliche Maskenpflicht in Primarschule

(sma/rwa) Am Donnerstagmorgen herrschte in Ebikon Aufregung. Um 8 Uhr versammelten sich vor dem Schulhaus Wydenhof rund 50 Erwachsene für eine unbewilligte Kundgebung, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Nach zweimaliger Abmahnung, den Platz zu verlassen, löste die Polizei die Demonstration gegen 9.30 Uhr auf. Die durch die Polizei kontrollierten Teilnehmer werden an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. Eine Person wurde «zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung» vorläufig in Gewahrsam genommen, so die Polizei.