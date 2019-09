Mehrere Angriffe auf Polizisten und Sachbeschädigungen von Teilnehmenden einer unbewilligten Demonstration verzögerten den bewilligten «Marsch fürs Läbe» in Zürich.

Die Stadtpolizei Zürich kontrolliert zurzeit weit über hundert Personen. Bisher wurde eine Person festgenommen.

Mindestens zwei Polizisten wurden durch Wurfgegenstände verletzt.

Die Teilnehmenden des bewilligten Demonstrationsumzuges «Marsch fürs Läbe» versammelten sich gegen 14 Uhr auf dem Turbinenplatz. Gegen 15 Uhr formierten sich die über tausend Personen, um auf der bewilligten Route zu demonstrieren.

Kurz vor 14 Uhr versammelten sich auf der Josefswiese mehrere hundert Personen, um einen unbewilligten Gegendemonstrationsumzug zu starten. Die Stadtpolizei Zürich trat an beiden Orten auf, um mit den Teilnehmenden in Kontakt zu treten, schreibt sie in einer Mitteilung.

Gleichzeitig versammelten sich auf dem Helvetiaplatz mehrere hundert Personen und starteten gegen 15 Uhr zu einer friedlichen, bewilligten Demonstration.

Polizisten setzten Gummischrot und Reizstoff ein

Den Teilnehmenden auf der Josefswiese wurde mitgeteilt, dass eine Demonstration nicht geduldet, eine Kundgebung auf der Wiese aber toleriert würde. Trotzdem setzten sich mehrere hundert Personen in Bewegung und marschierten in Richtung Turbinenplatz. Die Teilnehmenden waren zum Teil mit Kinderwagen unterwegs, in denen sich Wurfgegenstände befanden.