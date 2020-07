Daten zu Reiserückkehrern: BAG stellt zusätzliches Personal ein

(agl) Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung beim BAG, sprach am Donnerstag gegenüber «Radio SRF» von ungefähr sechs Personen, die neu eingestellt würden. Damit wolle man sicherstellen, dass grössere Stichproben mit Daten von Fluggästen an die Kantone weitergeleitet werden könnten. Die Datenlieferungen sollen gemäss Mathys bald in zwei bis drei Tagen möglich sein. Vollständige Passagierlisten könnten aus Datenschutzgründen jedoch nicht abgegeben werden.

Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, sagte gegenüber SRF, dass die Daten in seinem Kanton Basel-Stadt bisher mit rund zehn Tagen Verzögerung geliefert wurden.