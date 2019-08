Ueli Maurer Tausende Zuhörerinnen und Zuhörer hatte Bundespräsident Ueli Maurer am Donnerstag am Winzerfestes in Vevey. Es gebe eine Wahl «zwischen Freiheit und Abhängigkeit», sagte er in seiner auf Französisch gehaltenen Rede. Gewisse Leute wollten dem «riesigen Gebilde», dem die Schweiz gegenüberstehe, Kompetenzen abtreten. Maurer erklärte sich bereit, mit Kritikern der Schweiz und jenen, die Druck auf das Land ausübten, ein Glas Weissen zu trinken. Aber nicht dazu, auf das zu verzichten, was die Stärke der Schweiz ausmache: Bescheidenheit und Bewusstsein für den eigenen Wert.

In einem Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen SRF sagte Maurer am Mittwochabend, er erwarte nicht, dass beim Rahmenabkommen mit der EU bis zum Ende der Amtszeit der derzeitigen EU-Kommission Ende Oktober eine Lösung gefunden werden könne. Karin Keller-Sutter Justizministerin Karin Keller-Sutter forderte am Mittwoch in Rorschach SG, dass die Schweiz müsse ihre Interessen konsequent verteidigen im Verhältnis zur EU. Sie verwahrte sich dagegen, dass die Schweiz den Zugang zum EU-Markt mit der Begrenzungsinitiative aufgibt, indem sie die Personenfreizügigkeit kündigt.

Ob der bewährte bilaterale Weg mit einem langfristigen Rahmenabkommen zu sichern ist, sei eine andere Frage, sagte Keller-Sutter. Der Bundesrat werde das Abkommen nur unterzeichnen, wenn die offenen Fragen im Interesse der Schweiz gelöst seien. Guy Parmelin Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der am am Mittwoch und am Donnerstag vier Auftritte auf dem Solothurner Hausberg Weissenstein sowie in den Kantonen Freiburg und Waadt hatte, bezeichnete die Schweiz laut Redetext als Symbiose von Bürger und Staat. Die Schweiz erlaube es den Bewohnern, aufzublühen, und die Bewohner liessen im Gegenzug die Schweiz aufblühen.

Ignazio Cassis Aussenminister Ignazio Cassis besuchte drei Sprachregionen und trat in Krauchthal BE, auf einer Alp in L'Etivaz VD und in Chiasso auf. Die Schweiz müsse sich international selbstbewusst einbringen, forderte er. Den Festgemeinden erläuterte er seine Vision der Aussenpolitik 2028, die er jüngst präsentiert hatte. Darin sei keine Rede von einer Schweiz als Kleinstaat. Im Gegenteil, der Bericht sei voller Gestaltungswillen und Selbstbewusstsein.

Simonetta Sommaruga Umweltministerin Simonetta Sommaruga plädierte in Greyerz FR für Massnahmen gegen die globale Erwärmung. Ihre Aufgabe als Vorsteherin des Uvek sei nicht nur, Infrastruktur zu bauen und zu verbessern. Man müsse auch die Folgen dieser Entwicklung in Bezug auf die Natur beachten, gerade in Zeiten, da sich das Klima erwärme.

«Die Öffentlichkeit erwartet von uns Politikerinnen und Politikern, dass wir konkrete und wirksame Massnahmen gegen die globale Erwärmung ergreifen», sagte sie. Viola Amherd Verteidigungsministerin Viola Amherd nutzte in Münster VS ihre erste Rede als Bundesrätin für ein Plädoyer für die Kampfjet-Beschaffung. Die Schweiz schaffe die Jets nicht fürs Militär an, sondern für die Bevölkerung. Dabei gehe es um den Schutz von Menschen, den Schutz von Land, Wirtschaft und Infrastruktur, erklärte Amherd. Immer mehr Menschen würden sich bewusst, dass man der Umwelt Sorge tragen müssen, fuhr sie fort. Münster und weitere Gommer Gemeinden könnten nach mehrfachen Unwetterschäden ein Lied davon singen. Alain Berset Innenminister Alain Berset sagte in Yverdon VD, dass gegenseitiger Respekt und Solidarität sowie Kompromisse die Schweiz zu einem stabilen Land machten und Grundlage für den Wohlstand seien. Die direkte Demokratie stütze sich auf in langen Debatten geschmiedete Kompromisse.

