Sie versuchte gestern an der Rücktrittspressekonferenz gar nicht erst, ihren Ärger zu verbergen . Doris Leuthard fühlt sich von ihrem Kollegen Johann Schneider-Ammann, kurz JSA, überrumpelt. «Er hat immer gesagt, er gehe Ende 2019», so die abtretende CVP-Bundesrätin auf eine Journalistenfrage. Und nein, ihr Rücktritt sei nicht mit jenem des FDP-Wirtschaftsministers abgesprochen gewesen.

Bereits in den letzten Tagen war von gut informierten Politikern zu erfahren: Leuthard sei aus allen Wolken gefallen, als sie von Schneider-Ammanns Rücktritt erfuhr. Sie hatte nicht damit gerechnet. Und: «Sie ist sauer, sie fühlt sich unter Druck gesetzt», hiess es. Leuthard waren zudem die Hände gebunden, weil sie sich bei der UNO in New York befand, als ihr Kollege am Dienstag in Bern vor die Medien trat.

Dabei, so Insider weiter, habe die CVP in den letzten Monaten versucht, mit der FDP ein koordiniertes Vorgehen bei den Rücktritten zu vereinbaren. Ohne Erfolg. CVP-Präsident Gerhard Pfister wollte gestern auf Anfrage nicht sagen, ob dies zutrifft. «No comment», sagte er nur. Was dafür spricht, dass es so war.

Insider reden sogar davon, die Truppe um Schneider-Ammann habe Leuthard bewusst «in die Suppe gespuckt». Von einem «Bubenstück» ist die Rede.