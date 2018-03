Vier Tage ist es her, dass ein kollektiver Seufzer der Erleichterung durchs Land ging. Und zwar nicht nur, weil die radikale No-Billag-Initiative von mehr als 70 Prozent der Stimmenden und von allen Ständen abgelehnt wurde. Gegner wie Befürwortern der Initiative war am Abstimmungssonntag anzumerken, dass auch sie genug hatten. Der monatelange Abstimmungskampf zehrte an den Nerven, den Portemonnaies und am Zusammenhalt eines ganzen Landes.

Nun ist bei den Befürworter das Wundenlecken langsam vorbei, die siegreichen Gegner haben sich hämische Kommentare weitgehend gespart – man ist rundum zum courant normal zurückgekehrt.

Und jetzt schon wieder NoBillag. Zur besten Sendezeit. Auf dem Billag-Sender SRF 1.

Too much too soon? Im Gegenteil.