Konkret handelt es sich um Artikel 13 in der Abstimmungsvorlage. Dort steht: «Die Vorsorgeeinrichtung kann ein von diesem Referenzalter abweichendes reglementarisches Referenzalter vorsehen; dieses darf höchstens fünf Jahre tiefer oder fünf Jahre höher liegen.»

Damit gilt das Referenzalter von 65 Jahren zwar für die AHV, nicht aber für die Pensionskassen. «Wenn die Pensionskasse vom Betroffenen nun sagt, die volle Leistung gebe es erst mit 70, heisst das, für seine Rente ab 65 gibt es Rentenkürzungen. Das ist ein Rentenklau», sagt Peter Salvisberg, Geschäftsleiter K-Tipp, gegenüber dem Sender.

«Ich habe das nicht gesehen»

Dies ist möglich für die überobgligatorischen Versicherten – also für 85 Prozent, wie der Sender weiter berichtet. Auch die Politiker in Bern reagieren erstaunt. «Ich habe das nicht gesehen», sagt der Aargauer SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner. Sollte das Stimmvolk die Reform am Sonntag annehmen, müsse der Artikel mit einer Motion geändert werden.