Deutlich mehr Asylgesuche und zusätzliche Kosten in der Höhe von Hunderten Millionen Franken pro Jahr: Vor diesen Konsequenzen warnt Mario Gattiker, Chef des Staatssekretariats für Migration (SEM), im Falle eines Neins zum neuen Waffenrecht am 19. Mai.

Der Hintergrund: Die Schweiz setzt mit dem Gesetz die neue EU-Waffenrichtlinie um. Dazu ist sie als Mitglied des Schengen/Dublin-Raumes verpflichtet. Wenn sie sich am 19. Mai dagegen entscheidet, droht ihr nach 90 Tagen der Ausschluss aus dem Abkommen.

SEM-Chef Gattiker bekräftigte im Interview mit CH Media, wie weit reichend die Folgen eines solchen Ausschlusses wären - gerade auch im Asylbereich. Dort regelt das Dublin-Abkommen, welches Land ein Asylgesuch prüfen muss. Wenn die Schweiz bei Dublin nicht mehr mitmachen dürfte, sagt Gattiker, dann wäre «die Schweiz im Asylbereich blind».

Und das hätte weit reichende Folgen: Die Schweiz könnte Flüchtlinge, deren Gesuche von anderen Ländern geprüft werden müssen, nicht mehr zurückschicken. Die Folgen wären laut Gattiker steigende Asylzahlen - und gar eine «Sogwirkung», weil in anderen Ländern abgewiesene Asylsuchende ihr Glück in der Schweiz nochmals suchen könnten.

Ironie der Geschichte: Ausgerechnet ein Referendum, das von den grossen Parteien lediglich die SVP befürwortet, hätte in den Augen des Asyl-Chefs also eine Folge, die der Partei so gar nicht passen würde: Einen Asyl-Boom.

Wie weit geht die EU?

Bei den Gegnern des neuen Waffenrechts kommt diese Argumentation gar nicht gut an. Werner Salzmann, SVP-Nationalrat und Co-Präsident des Referendumskomitees, spricht von einer «reinen Panikmache». Der Sicherheitspolitiker ist überzeugt, dass die EU die Schweiz im Falle eines Neins zur Umsetzung der Waffenrichtlinie nicht Ernst machen und die Schweiz tatsächlich ausschliessen würde.