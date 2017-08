Das Dorf gilt als sehr politisch – und das nicht im positiven Sinn. Doch die aktuelle Gemeindepräsidentin Rose-Marie Probst versichert: Im Moment ist alles ruhig. Die Gemeindebehörde beschäftigt sich mit einer Umfahrungsstrasse, um das Dorf vom Autoverkehr zu entlasten, neuen Schulhäusern und der Erarbeitung eines Zonenplans. Die Zeichen stehen auf Wachstum: «Doch ein Schlafdorf sind wir nicht», sagt Rose-Marie Probst. Sie verweist auf das reiche Vereinsleben: Musikgesellschaft, Chor, Fussball- und den Leichtathletikklub.

Ein Klub, ein Name

Letzterer ist die Domäne der Bersets. Die Eltern von Alain prägten den Klub – und tun es immer noch. Die Vereinsrekorde sind beinahe eine Familienangelegenheit. Alain Berset hält noch immer den Rekord über 400 Meter, und er gehörte zur schnellsten 4×100-Meter-Staffel, die der Klub je hatte. Auch Frédéric Krauskopf gehörte dazu: «Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein so kleiner Klub eine gute Staffel zusammenstellen kann», sagt Krauskopf. Eine Staffel erfordere viel Teamgeist. Ein wenig Stolz schwingt mit, wenn sich der heutige Rechtsprofessor der Universität Bern daran erinnert. Er lobt die unglaubliche Arbeit der Eltern Berset für den Verein und erinnert sich, dass Alain oft die Fahrdienste zu den Wettkämpfen oder ins Trainingslager übernahm. Klug, umsichtig und integer nennt er seinen einstigen Staffelkollegen, mit dem er noch heute freundschaftlich verbunden ist. Nur die Treffen sind seltener geworden. Am häufigsten kreuzen sie sich im Wald von Belfaux: am Wochenende beim Joggen. «Alain ist noch gut in Form», lacht Krauskopf.

Comics, Muscheln und eine Miss

Bundesrat Berset nimmt am Dorfleben vor allem durch seine Kinder teil. Am Fussballmatch des Juniors, am Tag der offenen Tür in der Schule und immer am Comic-Festival Bédémania. Die Familie Berset reserviert jeweils einen Tisch – und isst «Moules et frites». In rauen Mengen offenbar. Oder zumindest so viel, dass es der Bevölkerung im Kopf haften bleibt.

Ansonsten sehen sie ihn nicht viel. Aber sie sind stolz auf «notre Alain» und erwähnen im gleichen Atemzug, dass auch die Miss Schweiz Lauriane Sallin in der Gemeinde wohnt. Man hat sich an den Helikopter und das schwarze, schöne, grosse Auto gewöhnt, das jeweils bei der alten Schmiede hält. Und so wendet sich der Stammtisch wieder Wichtigerem zu. Den Ferien in Marokko. Den Steinpilzen im nahegelegenen Wald. Oder der Angst, dass Belfaux zu einem Schlafsaal verkommt.