(mg) In seinem neusten Situationsbericht meldet das BAG 24'308 Personen, die positiv auf das Conoravirus getestet wurden. Das entspricht gegenüber der letzten Meldung einem Anstieg von 734 Fällen. Zusätzlich zu den Neuinfizierten meldet das BAG 805 Tote. Am Donnerstag zählte das Bundesamt noch 756 Personen, die an den Folgen des Virus gestorben sind.

Die Neuansteckungen befinden sich damit in etwa auf dem Niveau des Vortags. Zuvor lagen die Zahlen des BAG teilweise leicht tiefer.