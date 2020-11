Das BAG meldet für das Wochenende insgesamt 8782 Fälle

(mg) Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Montag 8782 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Dabei wurden insgesamt 54'817 Tests durchgeführt, somit ergibt sich eine Positivitätsrate von 16 Prozent. Weiter meldet das BAG 399 neue Hospitalisierungen wegen einer Covid-19-Erkrankung und 195 neue Todesfälle. Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Schweiz und Liechtenstein 4445 Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Am vergangenen Montag hatte das BAG noch 9751 Neuansteckungen gemeldet. Damals mussten in den 72 Stunden von Freitag bis Sonntag 410 Menschen in Spitalpflege begeben, 213 kamen ums Leben.