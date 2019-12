Das AKW Mühleberg ist vom Netz: Der Moment der Abschaltung im Video – Entsorgung kostet 3 Milliarden

Das AKW war 47 Jahre lang am Netz. Seit dem 6. November 1972 produzierte das Werk 130 Milliarden Kilowattstunden Strom. 2013 entschloss sich die Betreiberin BKW zur Stilllegung. Sie ging davon aus, dass sich die vom Bund geforderten Nachrüstungen für den Langzeit-Betrieb nicht mehr gelohnt hätten.

Historischer Moment: In der Schweiz ist am Freitag erstmals ein Atomkraftwerk abgestellt worden. Das AKW Mühleberg ging wie geplant punkt 12.30 Uhr vom Netz.

Gemischte Gefühle

Die Abschaltung löste gemischte Reaktionen aus. Langjährige Mitarbeitende äusserten Trauer und Wehmut; sie zeigten sich überzeugt, dass das AKW noch lange zuverlässig funktioniert hätte.

Genugtuung gab es dagegen im Lager der AKW-Gegner. Vor dem BKW-Sitz in Bern trafen sich Aktivisten am Mittag zur letzten Mahnwache. Im Bundeshaus forderten Grüne und SP, nach Mühleberg müsse das älteste Schweizer AKW in Beznau abgestellt werden.

Doch ein Atomausstieg der Schweiz ist in weiter Ferne. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES). Im Fall von Beznau, Leibstadt und Gösgen sei es aus Sicht der Betreiber wirtschaftlich lohnend, die Stilllegung hinauszuzögern.