Die Schweiz geht vor. Bundesrat Ignazio Cassis trägt nicht nur gerne einen Pin mit Schweizer Kreuz am Veston. Er richtet auch die Aussenpolitik zunehmend auf die Eigeninteressen der Schweiz aus. Entwicklungshilfe soll auch der Schweiz wirtschaftlich nützen. Und ob sich die Schweiz in Ländern engagiert, soll auch davon abhängig gemacht werden, ob das Land bei der Rückschaffung von Flüchtlingen kooperiert. Switzerland first gilt auch für sein Reiseverhalten. Cassis’ Vorgänger Didier Burkhalter war viel und gerne im Ausland unterwegs. Bilaterale Zusammenkünfte, Staatsbesuche, internationale Gipfeltreffen: Im Kontakt mit den Mächtigen der Welt fühlte sich der Neuenburger wohl. Unvergessen ist das Foto vom Weltwirtschaftsforum in Davos, als der US-Aussenminister John Kerry aus Jux Burkhalter an die Gurgel ging.

Nur 7 Auslandreisen bestritt Ignazio Cassis im vergangenen Jahr.

Ganz anders Cassis: Der Tessiner Bundesrat verbringt seine Zeit lieber in der Schweiz. Im ersten kompletten Jahr als Aussenminister hat er 2018 bescheidene sieben Mal das Ausland besucht. Die Differenz zu Burkhalter ist frappant: Gleich im ersten Jahr als Aussenminister reiste dieser 29 Mal ins Ausland. Auch in den Folgejahren blieb der Neuenburger in Bewegung: In keinem vollen Amtsjahr führte er weniger als 25 Besuche durch. In seinem Jahr als Bundespräsident und Vorsitzender der OSZE waren es gar 49, als es darum ging, einen offenen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu verhindern. Burkhalter war viermal öfter im Ausland Das Aussendepartement findet den Vergleich mit Burkhalters Reisetätigkeit unangebracht. In seinen ersten Monaten nach dem Amtsantritt im November 2017 habe sich Cassis zuerst mit seinem Departement bekannt machen müssen, argumentiert ein Sprecher auf Anfrage. Deshalb sei er 2018 so wenig unterwegs gewesen. Allerdings: Vor derselben Herausforderung stand auch Burkhalter –gleichwohl besuchte er in seinem ersten Amtsjahr 29 Länder.