Vielleicht log Gnägi, vielleicht wusste er es nicht besser. Sein Geheimdienstchef Albert Bachmann wurde infolge der Schilling-Affäre beurlaubt. Nach einer Untersuchung der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates trennte man sich von ihm. Bachmanns Methoden waren vorher schon umstritten. 1969 verfasst er ein Zivilverteidigungsbüchlein mit Anleitungen zum bewaffneten Widerstand im Falle einer Besetzung.

In Irland bereitete er heimlich einen Landsitz vor, falls der Bundesrat ins Exil gehen müsste. Die Österreicher liessen Bachmanns unglücklichen Mitarbeiter Schilling kurz vor Weihnachten mit einer bedingten Freiheitsstrafe von fünf Monaten davonkommen. Zurück in der Schweiz erwartete Schilling weiteres Ungemach. Er wurde wegen «vorsätzlicher landesverräterischer Verletzung militärischer Geheimnisse» angeklagt.

Die Militärgerichtsbarkeit drehte ihm einen Strick daraus, dass er gegenüber der österreichischen Untersuchungsbehörden geheime Strukturen des Schweizer Nachrichtendienstes offengelegt habe. Der Wirbel um ihn setzte Schilling zu. Er liess sich für die Gerichtsverhandlung im Juni 1982 dispensieren. In Abwesenheit verurteilte ihn ein Militärgericht zu fünf Monaten Gefängnis bedingt, wie die «NZZ» aus der nicht öffentlichen Verhandlung berichtete.

Experte: Verurteilung möglich

Droht ein ähnliches Schicksal auch dem Spion Daniel M.? Laut Strafrechtsprofessor Mark Pieth ist möglich, dass Daniel M. in der Schweiz wegen Aussagen vor einem deutschen Gericht strafrechtlich verfolgt wird. Packt M. über seinen Auftrag vom Nachrichtendienst des Bundes aus, könnte dies als politischer Nachrichtendienst oder als diplomatischer Landesverrat gewertet werden. Zudem könnte er wegen Verstoss gegen das Amtsgeheimnis belangt werden.

Als Mitarbeiter des Nachrichtendienstes gilt er als Beamter. Dass es aber tatsächlich zu einem Verfahren kommen wird, hält Pieth für unwahrscheinlich. Denn um die Verfahren wegen Staatsschutzdelikten einzuleiten, müsste der Bundesrat sein Einverständnis geben. «Ich glaube nicht, dass der Bundesrat so blöd ist und noch weiter Öl ins Feuer giesst», sagt Pieth. Der Gesetzesartikel «diplomatischer Landesverrat» stamme zudem aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und sei noch nie zur Anwendung gekommen. «Solche Gesetze wendet ein Erdogan an, in der Schweiz sind wir hoffentlich noch nicht so weit», sagt Pieth.

Der Anwalt von Daniel M., Valentin Landmann, hält eine Verurteilung wegen Geheimnisverrats für unwahrscheinlich. Schliesslich habe die Bundesanwaltschaft die Informationen über den Auftrag offengelegt, indem sie Gerichtsakten ungeschwärzt nach Deutschland weitergab.