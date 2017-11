In Österreich punktete Sebastian Kurz mit der Islam- und Migrationsdebatte. Fühlen Sie sich bestätigt?

Herr Kurz thematisierte es, Frau Merkel nicht. Entsprechend hatte Kurz den grösseren Erfolg. Er fand einen Weg, zu zeigen, dass es auch eine Antwort jenseits der Pole gibt auf Migrations- und Ausländerfragen. Doch die Schweiz ist im Thema Migration besser gerüstet als Deutschland und Österreich. Wir führen seit Jahren harte Migrationsdebatten, CVP und FDP prägten die asylpolitischen Vorschläge stark mit. Nächste Woche kommt eine österreichische Delegation in die Schweiz, um sich das Schweizer Asylwesen anzusehen.

Mit Kurz legte die ÖVP um 7,5 Wählerprozent zu. Kann auch die CVP zwischen 5 und 10 Prozent zulegen?

Nein. Wer in der Schweiz behauptet, zehn Prozent in einer Wahl zulegen zu können, hat nicht alle Tassen im Schrank. Das geht gar nicht. In Österreich schaffte Sebastian Kurz dieses Kunststück, weil er das Bedürfnis nach Wandel aufnahm. Die Wähler wollten Schluss machen mit dem jahrzehntelangen Machtkartell zwischen ÖVP und SPÖ. In Europa gewinnt zurzeit die Wahlen, wer Wandel und Aufbruch verspricht. Wie Emmanuel Macron.

In der Schweiz ist diese Dringlichkeit nicht vorhanden?

In der Schweiz ereignen sich Erdrutsche über Jahrzehnte. Wir haben keine solchen Verwerfungen. Einen Punkt werden wir aber genau analysieren.

Welchen?

Sebastian Kurz zentralisierte und professionalisierte die Kampagne. Hier hat die CVP Nachholbedarf.

Die CVP setzt auf sozial und konservativ. Ausgerechnet in der AHV-Frage konnten Sie die Stammlande aber nicht vom Sozialen überzeugen. Eine Bankrotterklärung?

Nein. Die Vorlage wurde abgelehnt, weil es den Gegnern gelang, sie als links darzustellen – was sie nicht war. Ich bin überzeugt, dass die sozial-konservative Positionierung der CVP richtig ist. Sie entspricht ihrer Geschichte. Die CVP kam durch die Fusion der Christlich-Sozialen mit den Katholisch-Konservativen zustande.

Hat die CVP in den Stammlanden derart an Gewicht verloren, dass es dort zu einem klaren Nein kam?

Überhaupt nicht. Es gab in jedem Kanton der Stammlande mehr Ja-Stimmen, als die CVP Wählerstimmen hat. Die Behauptung, wir hätten an unserer Basis vorbeipolitisiert, stelle ich sehr stark infrage. Auf die Abstimmungsempfehlung der CVP erhielt ich praktisch keine negativen Reaktionen. Letztlich gelang es uns nicht, zu zeigen, dass dies eine ausgewogene Vorlage ist.

Mit der Wahl von Ignazio Cassis in den Bundesrat und dem Nein zur AHV-Reform scheint der Rechtsrutsch doch noch einzusetzen, der 2015 prognostiziert worden war.

Eine permanente Blockbildung funktioniert in der Schweiz nicht. Nehmen wir die Bilateralen: Die SVP sucht hier geradezu die Position gegen alle anderen Parteien. Solange die SVP derart kompromisslos auf ihrer Position verharrt, wird es dort keinen bürgerlichen Schulterschluss geben können.

FDP und SVP gehen enger zusammen. Wo positioniert sich die CVP zwischen FDP/SVP und SP?

Die CVP ist eine bürgerliche Partei, mit Sinn für den sozialen Ausgleich. Genau dort steht sie: in der Mitte. Sie wird mit jenen Parteien zusammenarbeiten, mit denen sie die grösste Gemeinsamkeit hat bei ihren eigenen Ideen. Es war mein erstes Ziel, dass man die CVP aufgrund ihrer eigenen Positionen wahrnimmt. Und nicht, weil sie sich jemandem anhängt. Das ist der richtige Weg.

Wie wird sich die CVP bei der AHV positionieren?

Wir wollen, dass dem Stimmbürger Vorlagen zur ersten und zweiten Säule gleichzeitig vorgelegt werden, die inhaltlich getrennt sind. Er soll wissen, was das im Gesamten bedeutet. Zudem soll die Anhebung des Rentenalters der Frauen nicht ohne sozialen Ausgleich geschehen.

Wo steht die CVP bei der Steuervorlage 17? Bei FDP und SVP ist die Kinderzulage sehr umstritten.

Die Bundesrats-Vorlage stösst auch bei uns auf Widerstand. Nicht nur wegen der Kinderzulage, aber auch. Die Alternativen zum Bundesrats-Modell sind aber nicht klar. Es zeigt sich nun, dass es bei der Steuervorlage gar nicht so einfach ist, eine zweite Vorlage zu bringen. Das ist fatal. Die Rechtssicherheit leidet. Zudem machen die USA vorwärts mit den Steuerreformen. Die Bundesrats-Vorlage, die mit Zürich ausgerechnet den stärksten Wirtschaftskanton der Schweiz aussen vor lässt, wird es schwer haben im Parlament.

Der neue Bundesrat Ignazio Cassis wurde von der SVP gestützt und empfing vor seinem Start die SVP-Spitze. Hat die SVP mit ihm nun einen dritten Bundesrat?

Nein, das wird nicht möglich sein. Auch ein Bundesrat Cassis muss die Gesamtpolitik der Regierung vertreten.

Die Frage bleibt: Hat Christoph Blocher sein Ziel erreicht, eine bürgerliche Vierermehrheit im Bundesrat zu installieren?

Nein. Eine stabile Vierermehrheit gewinnt man nicht einfach mit zwei FDP- und zwei SVP-Vertretern. Der Bundesrat lässt sich parteipolitisch weder von links noch von rechts instrumentalisieren. Ich bin zuversichtlich, dass das auch mit Cassis der Fall sein wird.

Für Sie als CVP-Präsident bahnt sich im Spätfrühling 2018 ein grosser Moment an – mit der möglichen Ersatzwahl für Doris Leuthard.

Da sage ich, was ich allen mit grosser Geduld immer wieder sage: Frau Leuthard hielt fest, sie bleibe maximal bis 2019. Daraus abzuleiten, dass das Frühling 2018 bedeutet, halte ich für vermessen. Persönlich wünsche ich mir, dass sie möglichst lange bleibt.

Im Frühling 2018 findet die No-Billag-Abstimmung statt. Als SRG-Kritiker in der SRG-nahen CVP schweigen Sie.

Das werde ich nicht. Ich lehne die No-Billag-Initiative aus Überzeugung ab. Ich halte sie für eine Art Minarett-Initiative in Bezug auf die SRG.

Ihrer kritischen Haltung der SRG gegenüber zum Trotz?

Ja, klar. Das hat nichts miteinander zu tun. Einer der Fehler der No-Billag-Initiative ist es, dass sie die wesentlichen Fragen gar nicht thematisiert: Wie passt sich die Schweiz den rasanten Veränderungen in der Medienlandschaft an? Und welche Rolle soll ein Service-public-Medienunternehmen darin spielen, ohne dass es die privaten Medien an die Wand drückt?

Genau diese Frage hat aber Doris Leuthard bis heute nicht gestellt.

Gemach, Gemach. Es ist ein Mediengesetz in Vorbereitung, das nach der Ablehnung zu No Billag auf den Tisch kommt. Das wird der Zeitpunkt sein, darüber zu diskutieren.

Dieses Versprechen gaben Leuthard und die SRG auch vor der RTVG-Abstimmung. Passiert ist nichts.

Das liegt nicht an Doris Leuthard, die das Mediengesetz aufgleist. Und bei der SRG hat die Führung gewechselt, was mich zuversichtlich stimmt, dass in diesem Hause die Zeit der Diskussionsblockade vorbei ist. Die jetzige Diskussion beelendet mich. Die Hysterie um die SRG ist unglaublich gross. Das hat vermutlich damit zu tun, dass die Journalisten nicht mehr Berichtende sind, sondern Akteure. Sie stehen im Zentrum der Auseinandersetzung und zeigen ein ähnliches Verhalten wie Politiker in Abstimmungskämpfen: Sie werden unglaublich nervös. Ich halte die No-Billag-Initiative für absolut chancenlos. In der Schweiz wird nie eine Mehrheit der Abschaffung der SRG zustimmen – und damit der Abschaffung der Musikwelle oder der Folkloresendungen. Umso stärker erstaunt mich die Heftigkeit, mit der man sich vier Monate vor der Abstimmung bekämpft.

Heftig ist die Debatte vor allem in den sozialen Medien.

Die sozialen Medien werden überschätzt. Natürlich sind sie wichtig. Aber dieser Sturm wird im realen Abstimmungskampf nicht stattfinden. Und wenn, dann wird das Volk dennoch unbeeindruckt davon sachlicher entscheiden, als die Medien ihm das zutrauen. Etwas weniger Hysterie der Involvierten wäre angebracht. Da könnten sie von Doris Leuthard lernen.